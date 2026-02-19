Yağıntlı və küləkli hava şəraiti müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA
Fevralın 19-u saat 16:00-a olan faktiki hava açıqlanıb.
1news.az Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, fevralın 19-u saat 16:00-a olan məlumatına əsasən bəzi rayonlarda yağıntlı və küləkli hava şəraiti müşahidə olunur.
Şahbuz, Gədəbəy, Sarıbaşda (Qax) yağış, Qrız (Quba), Xınalıq, Daşkəsən və Şahdağda isə qar yağır.
Bir sıra ərazilərdə şimal-qərb küləyi əsir, küləyin maksimal sürəti Naftalanda 28, Goranboyda 27, Tərtərdə 25, Lerikdə 23, Qəbələdə 22, Gəncə, Tovuz, Qobustan, Göyçayda 20, Mingəçevir, Ağdam, Balakəndə 18, Sabirabad, Bakıda və Abşeron yarımadasında 17, Şamaxıda 16, Şabran, Yevlaxda 15 m/s-dək güclənir.
Göyçay, İmişli, Sabirabadda duman müşahidə olunur, görünüş məsafəsi 500 metrədək məhdudlaşır.
