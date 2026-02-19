 Bir ildə 5400-dən çox şəxsə reabilitasiya xidməti göstərilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Bir ildə 5400-dən çox şəxsə reabilitasiya xidməti göstərilib

20:43 - Bu gün
Bir ildə 5400-dən çox şəxsə reabilitasiya xidməti göstərilib

Son bir ildə Naftalan Reabilitasiya Mərkəzində əlilliyi olan 5400-dən çox şəxsə reabilitasiya xidmətləri göstərilib.

"Report" xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin əməkdaşı Aygün Abdullayeva Naftalan Reabilitasiya Mərkəzinə təşkil olunan mediatur çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

Onun sözlərinə görə, postmüharibə dövründə mərkəzdə müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan 400-dək şəxs reabilitasiya xidmətləri ilə təmin edilib.

Qeyd olunub ki, 25 çarpayılıq mərkəzdə əlilliyi olan şəxslərin tibbi, sosial-psixoloji reabilitasiyası həyata keçirilir. Müəssisədə müalicəvi bədən tərbiyəsi, fizioterapiya (elektrostimulyasiya, induktotermiya, fonofarez, elektrofarez, ultrasəslə müalicə, lazer müalicəsi, müalicəvi vannalar, parafinlə müalicə və s.), müalicəvi masaj, hovuz, psixoterapiya, loqoped, əmək terapiyası və s. istiqamətlərdə xidmətlər göstərilir.

Mediatur çərçivəsində media nümayəndələri mərkəzdə yaradılan şəraitlə, burada göstərilən tibbi, sosial-psixoloji reabilitasiya xidmətləri ilə tanış olublar.

Paylaş:
76

Aktual

Cəmiyyət

Vaşinqtonda Azərbaycanın dövlət rəhbərliyinə qarşı təxribat xarakterli hərəkətlərin qarşısı alınıb

Rəsmi

İlham Əliyev Vaşinqtonda Sülh Şurasının ilk iclasında iştirak edir

Cəmiyyət

Bakıda “Neokolonializm və qlobal bərabərsizlik” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib- FOTO - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Sabirabadda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Rəsul Ağayev dəfn edilib

Cəmiyyət

Vaşinqtonda Azərbaycanın dövlət rəhbərliyinə qarşı təxribat xarakterli hərəkətlərin qarşısı alınıb

Bir ildə 5400-dən çox şəxsə reabilitasiya xidməti göstərilib

Xəzər dənizində zəlzələ olub

Qohumunun evindən 9 min manat və qızıl oğurladı, polis saxladı

Redaktorun seçimi

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

TƏBİB icraçı direktoru Vüqar Qurbanov vəzifəsindən azad edilib - YENİLƏNİB

“Təşəkkür edin ki, sizi reklam edirik” – Aleksandra Salamaxina: Brendlər plagiatı necə əsaslandırır?

Naxçıvanda baba və 5 nəvəsi dəm qazından zəhərlənib, ölən var - YENİLƏNİB

Ata Abdullayev azadlığa çıxdı

Son xəbərlər

Vaşinqtonda Azərbaycanın dövlət rəhbərliyinə qarşı təxribat xarakterli hərəkətlərin qarşısı alınıb

Bu gün, 23:53

Bir ildə 5400-dən çox şəxsə reabilitasiya xidməti göstərilib

Bu gün, 20:43

İlham Əliyev Vaşinqtonda Sülh Şurasının ilk iclasında iştirak edir

Bu gün, 18:23

Xəzər dənizində zəlzələ olub

Bu gün, 17:53

Qohumunun evindən 9 min manat və qızıl oğurladı, polis saxladı

Bu gün, 17:50

Bakıda “Neokolonializm və qlobal bərabərsizlik” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib- FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:40

İlk dəfə iki azərbaycanlı Böyük Britaniyanın fəxri mükafatı ilə təltif olunub

Bu gün, 17:28

Keçmiş məhkumlar 25 kiloqram narkotik vasitə ilə saxlanıldılar

Bu gün, 17:27

Ruslan Eyyubovun həbs müddəti uzadılıb

Bu gün, 17:12

Balakəndə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Cavanşir Həsənov dəfn edilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:11

Daxili işlər naziri gənclərin sırasından seçim edib

Bu gün, 17:01

Yağıntlı və küləkli hava şəraiti müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 16:51

Bir vəkilin fəaliyyəti dayandırılıb - SƏBƏB

Bu gün, 16:43

İKTA və Audiovizual Şura provayderlərə lisenziyasız media fəaliyyəti ilə bağlı xəbərdarlıq edib

Bu gün, 16:42

İsmayıllıda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Fərman Feyzullayevlə vida mərasimi keçirilib

Bu gün, 16:29

Yağ istehsalı müəssəsində nöqsanlar aşkarlandı - FOTO

Bu gün, 16:15

Rabitə ixtisaslı zabitlərlə təlim-metodiki toplanış keçirilib

Bu gün, 16:09

“Kapital Bank”ın rəhbərliyinə təyinat olub

Bu gün, 15:57

Sabirabadda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Rəsul Ağayev dəfn edilib

Bu gün, 15:41

Ombudsmandan “Amnesty International” rəsmisinin Ruben Vardanyanla bağlı bəyanatına MÜNASİBƏT

Bu gün, 15:37
Bütün xəbərlər