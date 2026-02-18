 Kamaləddin Qafarov: “Münasibətlərimizin təməlində ortaq dövlətçilik fəlsəfəsi dayanır” | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Siyasət

Kamaləddin Qafarov: “Münasibətlərimizin təməlində ortaq dövlətçilik fəlsəfəsi dayanır”

10:56 - Bu gün
Kamaləddin Qafarov: “Münasibətlərimizin təməlində ortaq dövlətçilik fəlsəfəsi dayanır”

“Fevralın 15-də Belqradda keçirilən Azərbaycan–Serbiya Strateji Tərəfdaşlıq Şurasının ilk iclası təkcə diplomatik hadisə deyil, dövlətçilik anlayışının iki ölkənin siyasi kursunda necə mərkəzi yer tutduğunu nümayiş etdirən mühüm platforma oldu”.

Bu sözləri 1news.az-a açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Kamaləddin Qafarov deyib.

Millət vəkili bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin çıxışında xüsusi vurğulanan məqamlar Bakı ilə Belqrad arasındakı münasibətlərin situativ maraqlara deyil, dövlət maraqlarının qorunması fəlsəfəsinə əsaslandığını göstərdi.

“Azərbaycan Prezidenti çıxışına Serbiyanın Dövlətçilik Günü münasibətilə təbriklə başlaması təsadüfi deyildi. O, dövlət suverenliyinin qorunması uğrunda verilən qurbanları xüsusi qeyd etdi və dövlət maraqlarının hər şeydən üstün tutulmasını inkişafın əsas şərti kimi təqdim etdi. Bu yanaşma, əslində, iki ölkə arasında ortaq siyasi düşüncə modelinin mövcudluğunu göstərir. Dövlətçilik burada formal institut anlayışı deyil, milli iradənin təcəssümüdür. Prezident İlham Əliyevin Serbiyanın inkişafını məhz liderlik amili ilə əlaqələndirməsi də diqqətçəkəndir. Dövlət başçısı Serbiyanın təbii resurslara malik olmamasına baxmayaraq iqtisadi uğurlar əldə etməsini islahatlar və siyasi iradə ilə izah etdi. Bu qiymətləndirmə dolayısı ilə Azərbaycanın öz inkişaf modelinə də işarə idi – güclü siyasi rəhbərlik, sabitlik və uzunmüddətli strateji baxış”.

Strateji Tərəfdaşlıq Şurasının ilk iclasının Serbiyanın Dövlətçilik Günündə keçirilməsinin rəmzi məna daşıdığını vurğulayan K.Qafarov bildirib ki, məhz bu faktın özü ölkələrimiz arasında tərəfdaşlığın uzunmüddətli maraqlara xidmət edən siyasi xətt olduğunu göstərir: “Cənab Prezident İlham Əliyev açıq şəkildə bildirdi ki, qərarların icrası qısa müddətdə təmin edilməlidir. Bu isə münasibətlərin deklarativ yox, praktik xarakter daşıdığını sübut edir. Birgə bəyanatda beynəlxalq platformalarda qarşılıqlı dəstəyin davam etdirilməsi xüsusi vurğulandı. Bu, dövlət suverenliyinin qorunması prinsipinin yalnız daxili siyasət məsələsi deyil, həm də xarici siyasətdə əsas istiqamət olduğunu təsdiqləyir. Müasir geosiyasi proseslərin sürətlə dəyişdiyi bir dövrdə belə prinsipial mövqe iki ölkə arasında strateji etimadı daha da möhkəmləndirir. Beləliklə, Belqraddakı görüş göstərdi ki, Azərbaycan–Serbiya münasibətlərinin təməlində ortaq dövlətçilik fəlsəfəsi dayanır. Bu fəlsəfə isə siyasi sabitliyin, iqtisadi inkişafın və beynəlxalq arenada müstəqil mövqenin əsas təminatıdır”.

Paylaş:
88

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Qambiya Prezidentini təbrik edib

Cəmiyyət

Ali məktəblərə və kolleclərə sənəd qəbulu başlayıb - YENİLƏNİB

Futbol

Bu gün Bakıda “Qarabağ”la “Nyukasl” qarşılaşacaq

Köşə

Şair qəlbinin 95-ci baharı! – Nəriman Həsənzadə

Siyasət

Kamaləddin Qafarov: “Münasibətlərimizin təməlində ortaq dövlətçilik fəlsəfəsi dayanır”

Tsaxkadzorda Azərbaycan–Ermənistan dialoqu : Hansı mesajlar səsləndirildi? - ŞƏRH

Hikmət Hacıyev: Zəngəzur dəhlizi regionlararası əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar yaradır

“Sülh Körpüsü” təşəbbüsünün Ermənistan-Azərbaycan konfransının yekunlarına dair BƏYANAT

Redaktorun seçimi

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

ABŞ-nin Vitse-prezidenti Cənubi Qafqaza səfərinin yekunları ilə bağlı paylaşım etdi - VİDEO

Azərbaycan Prezidenti: Normallaşma prosesi uğurla irəliləyir

İlham Əliyev: Biz daimi olacağına ümid etdiyimiz sülh dövrünə qədəm qoymuşuq

DTX Ramiz Mehdiyev, Abbas Abbasov, Əli Kərimli və digərləri barədə məlumat yayımlayıb - VİDEO

Son xəbərlər

Tək biletlə hər gün Bakıdan Qəbələyə!

Bu gün, 16:27

Mehdiabadda müştərisinin başına torba keçirib təqaüdünü talayan bərbər saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 16:17

Prezident İlham Əliyevin enerji diplomatiyası Azərbaycanın qlobal investisiya mövqeyini gücləndirir

Bu gün, 16:09

İcbari tibbi sığortada müştərək maliyyələşmənin tətbiqi daha 1 il təxirə salınır

Bu gün, 15:42

Ali məktəblərə və kolleclərə sənəd qəbulu başlayıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:38

Lənkəranda kafedə mənşəyi məlum olmayan alkoqollu içkilər aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 15:16

Bolt Akademiya Azərbaycanda yol hərəkəti təhlükəsizliyi üzrə genişmiqyaslı sosial layihəyə start verib - FOTO

Bu gün, 14:57

Aeroport şosesində yenə də hərəkətə məhdudiyyət tətbiq ediləcək - NİİM-dən açıqlama

Bu gün, 14:52

Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib - CƏDVƏL

Bu gün, 14:22

Hansı hallarda “WhatsApp” yazışmaları izlənilə bilər? - Ali Məhkəmə açıqladı

Bu gün, 14:19

İnşaat Kollecinə yeni direktor təyin olunub

Bu gün, 14:12

Anar Ələkbərov 95 yaşlı Nəriman Həsənzadəni ziyarət etdi - FOTO

Bu gün, 14:07

İran, Çin və Rusiya Oman dənizi və Hind okeanında hərbi təlim keçirəcək

Bu gün, 13:35

Səfirlik Nəriman Axundzadəni ABŞ klubuna keçməsi münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 13:17

“Volt”, “Megastore” və “The Place”da istehlaka yararsız qida məhsulları aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 13:01

İmsak və iftar vaxtları - CƏDVƏL

Bu gün, 12:51

Sabahın hava proqnozu

Bu gün, 12:39

Azərbaycan və Yaponiya arasında birbaşa reyslərin həyata keçirilməsi müzakirə edildi

Bu gün, 12:24

Dağlıq ərazidə axtarış-xilasetmə ilə bağlı təlim keçirilib - FOTO - VİDEO

Bu gün, 12:10

Ukrayna Lukaşenkoya qarşı sanksiyalar tətbiq edib

Bu gün, 12:07
Bütün xəbərlər