 Xətaidə evlərin altında qalan magistral su xətti əvəzlənərək yeri dəyişdirilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Xətaidə evlərin altında qalan magistral su xətti əvəzlənərək yeri dəyişdirilib

Qafar Ağayev16:00 - Bu gün
Xətaidə evlərin altında qalan magistral su xətti əvəzlənərək yeri dəyişdirilib

Bakının Xətai rayonunda evlərin altında qalan magistral su xətti əvəzlənərək yeri dəyişdirilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, rayonun Rəşid Bağırov küçəsi 36 ünvanından keçən diametri 500 mm olan magistral su xəttinin və diametri 1200 mm olan dairəvi tullantı su kollektorunun üzərində fərdi yaşayış evinin yaratdığı izafi yüklənmə, eləcə də bu səbəbdən xətlərə vaxtlı-vaxtında texniki qulluğun göstərilməsinin mümkünsüzlüyü nəticəsində içməli su xəttində və tullantı kollektorunda baş verən qəza ilə əlaqədar içməli su xəttinin yenisi ilə əvəzlənməsi istiqamətində tikinti-bərpa işləri yekunlaşır.

Xidmətin müvafiq strukturları 500 millimetrlik çuğun xəttin 100 metrlik hissəsini polietilen boru ilə əvəzləyərək yerini dəyişdirib. Həmin xətdən qidalanan abonentlərin su təminatı bərpa edilib. Qəzalı vəziyyətdə olan evin altında qalan 100 və 150 millimetrlik köhnə polad borular da ləğv edilərək diametri 110 və 160 millimetrlik yeni polietilen borularla əvəz olunur. Hazırda quraşdırma işləri davam etdirilir.

Rəşid Bağırov küçəsində yaşayan sakinlərin abonent birləşmələri bərpa olunur.

"İçməli su və tullantı su kollektorlarının, magistral və paylayıcı xətlərin üzərində, eləcə də onların mühafizə zolağında hər hansı tikinti və ya qazıntı işlərinin aparılması qanunvericiliyə ziddir", - deyə məlumatda qeyd olunub.

Paylaş:
125

Aktual

Rəsmi

Prezident WUF13-lə bağlı bəzi vergi güzəştlərinin tətbiqini təsdiqləyib

Cəmiyyət

Dəniz kənarında tapılan quş cəsədlərində heyvan xəstəliyi aşkarlanıb? - Agentlikdən AÇIQLAMA - FOTO

Siyasət

“Qarabağın işğalında da, Xocalı soyqırımında da rusların böyük “əməyi” olub” - DEPUTAT

Siyasət

Azərbaycan XİN Yaponiya və Bruneyi Milli günləri münasibətilə təbrik edib

Cəmiyyət

Müşfiq Abbasov həbs edildi

Diplomatik xidmət əməkdaşlarına təminat və kompensasiyaların verilməsi qaydaları dəyişib

Prokurorluğa çağırılan Çelsi ölkədən qaçdı

Qaradağ İcra Hakimiyyətinin sabiq vəzifəli şəxslərinin həbs müddəti uzadılıb

Redaktorun seçimi

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Növbəti köç Ağdam şəhərində: mənzillərin açarları təqdim olundu - FOTO - YENİLƏNİB

Sabahın hava proqnozu

İlk köç karvanları Xocavəndə çatıb - YENİLƏNİB

Ruben Vardanyan 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Müşfiq Abbasov həbs edildi

Bu gün, 17:57

Diplomatik xidmət əməkdaşlarına təminat və kompensasiyaların verilməsi qaydaları dəyişib

Bu gün, 17:55

Prokurorluğa çağırılan Çelsi ölkədən qaçdı

Bu gün, 17:47

Qaradağ İcra Hakimiyyətinin sabiq vəzifəli şəxslərinin həbs müddəti uzadılıb

Bu gün, 17:39

Mariya Stadnik Azərbaycan millisinin böyük məşqçisi təyin olunub

Bu gün, 17:34

Sosial şəbəkədə təhqirlərə görə 6 nəfər məsuliyyətə cəlb edilib

Bu gün, 17:26

Dəniz kənarında tapılan quş cəsədlərində heyvan xəstəliyi aşkarlanıb? - Agentlikdən AÇIQLAMA - FOTO

Bu gün, 17:07

“Qarabağın işğalında da, Xocalı soyqırımında da rusların böyük “əməyi” olub” - DEPUTAT

Bu gün, 16:47

Azərbaycan və Qambiya arasında siyasi məsləhətləşmələrin keçirilməsi planlaşdırılır

Bu gün, 16:34

Millət vəkilləri və incəsənət xadimləri attestasiya prosesini müşahidə ediblər

Bu gün, 16:30

Naxçıvan İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin sədri işdən çıxarılıb

Bu gün, 16:13

Xətaidə evlərin altında qalan magistral su xətti əvəzlənərək yeri dəyişdirilib

Bu gün, 16:00

Salyanda iki ictimai iaşə obyektində nöqsanlar aşkarlanıb

Bu gün, 15:31

Prezident BMT-nin “Kibercinayətkarlığa qarşı” Konvensiyası üzrə səlahiyyətli orqanları müəyyən edib

Bu gün, 15:08

Ağdərə rayonuna daha 293 nəfər qayıdıb - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:54

Mətbuat Şurası: Jurnalist alətə çevrilməməlidir

Bu gün, 14:30

Ombudsman Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı bəyanat yayıb

Bu gün, 14:20

Prezident WUF13-lə bağlı bəzi vergi güzəştlərinin tətbiqini təsdiqləyib

Bu gün, 14:09

Bakıda WUF13 forumuna həsr olunmuş media nümayəndələri üçün təlim keçirilib - FOTO

Bu gün, 14:00

Azərbaycan XİN Yaponiya və Bruneyi Milli günləri münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 13:43
Bütün xəbərlər