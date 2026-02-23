 Ağdərə rayonuna daha 293 nəfər qayıdıb - FOTO - YENİLƏNİB | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Ağdərə rayonuna daha 293 nəfər qayıdıb - FOTO - YENİLƏNİB

14:54 - Bu gün
Ağdərə rayonuna daha 293 nəfər qayıdıb - FOTO - YENİLƏNİB

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən “Böyük Qayıdış” proqramı çərçivəsində növbəti köç reallaşıb.

Xankəndi şəhərində Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən 1news.az-a verilən məlumata görə, bu gün Ağdərə rayonunun dörd yaşayış məntəqəsinə, ümumilikdə, 293 nəfərdən ibarət 63 ailə qayıdıb. Bu mərhələdə Çıldıran kəndinə 46 nəfər (10 ailə), Çapar kəndinə 22 nəfər (7 ailə), Aşağı Oratağ kəndinə 141 nəfər (29 ailə), Heyvalı kəndinə isə 84 nəfər (17 ailə) köçürülüb.

Ağdərədə mənzillərin açarlarının təqdimat mərasimində çıxış edən Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Xüsusi nümayəndəsinin müavini Səbuhi Qəhrəmanov bildirib ki, rayon ərazisində genişmiqyaslı bərpa və yenidənqurma işləri davam etdirilir. Fərdi yaşayış evləri əsaslı şəkildə bərpa olunur, yeni sosial obyektlər inşa edilir, təhsil və səhiyyə müəssisələri yenidən qurulur, kəndlərdə müasir kommunal infrastruktur yaradılır. S.Qəhrəmanov onu da vurğulayıb ki, sosial infrastrukturun tam yenilənməsi sakinlərin rahat, təhlükəsiz və layiqli yaşayışının təmin olunmasına xidmət edir. Eyni zamanda, doğma torpaqlarına qayıdan vətəndaşların məşğulluq məsələləri də daim diqqət mərkəzində saxlanılır, ehtiyacı olan ailələrin dövlət və özəl sektor üzrə işlə təminatı istiqamətində müvafiq tədbirlər görülür.

Ailələr açarları sevinclə qəbul edərək, evlərində məskunlaşıblar.

Doğma yurdlarına qayıdan keçmiş məcburi köçkünlər onlara göstərilən dövlət qayğısından böyük məmnunluq duyaraq, yaradılan müasir yaşayış şəraitinə görə ölkə rəhbərliyinə minnətdarlıqlarını ifadə ediblər. Sakinlər bu tarixi Qələbəni bizə bəxş edən, torpaqlarımızı işğaldan canı bahasına azad edən qəhrəman şəhidlərimizin əziz xatirəsini ehtiramla anıb, onlara Allahdan rəhmət diləyiblər. Eyni zamanda, döyüşlərdə şücaət göstərən qazilərimizə uzun ömür və cansağlığı arzulayan sakinlər, azad edilmiş ərazilərdəki dirçəlişin məhz bu fədakarlıq sayəsində mümkün olduğunu vurğulayıblar. Bildirilib ki, bu gün Ağdərədə başlayan yeni həyat həm də şəhid və qazilərimizin bizə əmanət etdiyi Zəfərin bəhrəsidir.

***

12:10

İşğaldan azad olunmuş ərazilərə Böyük Qayıdış proqramı çərçivəsində fevralın 23-də Ağdərə rayonunun Aşağı Oratağ, Heyvalı, Çapar, Çıldıran kəndlərinə növbəti köç yola salınıb.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Tərtər şəhərindən yola salınan köç karvanı respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən, yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdən ibarətdir. Bu mərhələdə Ağdərənin Aşağı Oratağ kəndinə 29 ailə - 141 nəfər, Heyvalı kəndinə 17 ailə - 84 nəfər, Çapar kəndinə 7 ailə - 22 nəfər, Çıldıran kəndinə isə 10 ailə - 46 nəfər köçürülür.

Paylaş:
172

Aktual

Rəsmi

Prezident WUF13-lə bağlı bəzi vergi güzəştlərinin tətbiqini təsdiqləyib

Cəmiyyət

Dəniz kənarında tapılan quş cəsədlərində heyvan xəstəliyi aşkarlanıb? - Agentlikdən AÇIQLAMA - FOTO

Siyasət

“Qarabağın işğalında da, Xocalı soyqırımında da rusların böyük “əməyi” olub” - DEPUTAT

Siyasət

Azərbaycan XİN Yaponiya və Bruneyi Milli günləri münasibətilə təbrik edib

Cəmiyyət

Müşfiq Abbasov həbs edildi

Diplomatik xidmət əməkdaşlarına təminat və kompensasiyaların verilməsi qaydaları dəyişib

Prokurorluğa çağırılan Çelsi ölkədən qaçdı

Qaradağ İcra Hakimiyyətinin sabiq vəzifəli şəxslərinin həbs müddəti uzadılıb

Redaktorun seçimi

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Səhiyyə Nazirliyindən üzərliklə bağlı xəbərdarlıq

Vaşinqtonda Azərbaycanın dövlət rəhbərliyinə qarşı təxribatın qarşısı alındı - VİDEO

İlk köç karvanları Xocavəndə çatıb - YENİLƏNİB

“Şamaxinka”​​​​​​​da svetoforlar istifadəyə verildi, yolda dəyişikliklər qüvvəyə mindi - TƏFƏRRÜAT - FOTO

Son xəbərlər

Müşfiq Abbasov həbs edildi

Bu gün, 17:57

Diplomatik xidmət əməkdaşlarına təminat və kompensasiyaların verilməsi qaydaları dəyişib

Bu gün, 17:55

Prokurorluğa çağırılan Çelsi ölkədən qaçdı

Bu gün, 17:47

Qaradağ İcra Hakimiyyətinin sabiq vəzifəli şəxslərinin həbs müddəti uzadılıb

Bu gün, 17:39

Mariya Stadnik Azərbaycan millisinin böyük məşqçisi təyin olunub

Bu gün, 17:34

Sosial şəbəkədə təhqirlərə görə 6 nəfər məsuliyyətə cəlb edilib

Bu gün, 17:26

Dəniz kənarında tapılan quş cəsədlərində heyvan xəstəliyi aşkarlanıb? - Agentlikdən AÇIQLAMA - FOTO

Bu gün, 17:07

“Qarabağın işğalında da, Xocalı soyqırımında da rusların böyük “əməyi” olub” - DEPUTAT

Bu gün, 16:47

Azərbaycan və Qambiya arasında siyasi məsləhətləşmələrin keçirilməsi planlaşdırılır

Bu gün, 16:34

Millət vəkilləri və incəsənət xadimləri attestasiya prosesini müşahidə ediblər

Bu gün, 16:30

Naxçıvan İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin sədri işdən çıxarılıb

Bu gün, 16:13

Xətaidə evlərin altında qalan magistral su xətti əvəzlənərək yeri dəyişdirilib

Bu gün, 16:00

Salyanda iki ictimai iaşə obyektində nöqsanlar aşkarlanıb

Bu gün, 15:31

Prezident BMT-nin “Kibercinayətkarlığa qarşı” Konvensiyası üzrə səlahiyyətli orqanları müəyyən edib

Bu gün, 15:08

Ağdərə rayonuna daha 293 nəfər qayıdıb - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:54

Mətbuat Şurası: Jurnalist alətə çevrilməməlidir

Bu gün, 14:30

Ombudsman Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı bəyanat yayıb

Bu gün, 14:20

Prezident WUF13-lə bağlı bəzi vergi güzəştlərinin tətbiqini təsdiqləyib

Bu gün, 14:09

Bakıda WUF13 forumuna həsr olunmuş media nümayəndələri üçün təlim keçirilib - FOTO

Bu gün, 14:00

Azərbaycan XİN Yaponiya və Bruneyi Milli günləri münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 13:43
Bütün xəbərlər