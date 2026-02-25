 AMEA Ramiz Mehdiyevlə bağlı açıqlama yayıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

AMEA Ramiz Mehdiyevlə bağlı açıqlama yayıb

10:05 - Bu gün
AMEA Ramiz Mehdiyevlə bağlı açıqlama yayıb

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən ibtidai istintaqı davam etdirilən və barəsində ev dustaqlığı qətimkan tədbiri seçilmiş Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlunun Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) həqiqi üzvlüyündən çıxarılması məsələsi ilə bağlı Akademiya tərəfindən ictimaiyyətə bir neçə dəfə rəsmi açıqlama verilib.

1news.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə AMEA-nın İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin məlumatında qeyd olunub.

Bildirilib ki, akademiyanın rəhbərliyi bir daha Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlunun dövlət əleyhinə törətdiyi əməlləri qətiyyətlə pisləyir və bağışlanmaz olduğunu bildirir.

Qeyd edilib ki, Ramiz Mehdiyevin Akademiyanın həqiqi üzvlüyündən xaric edilməsi məsələsi qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinə riayət olunmaqla həll ediləcək. Belə ki, ona qarşı irəli sürülmüş ittihamlar üzrə təqsirliliyi məhkəmə hökmü ilə təsdiq edildiyi halda, məsələ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Ümumi Yığıncağı üzvlərinin müzakirəsinə çıxarılacaq və müvafiq qərar qəbul ediləcək.

"Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası fəaliyyətində hüququn aliliyini, qanunçuluq prinsiplərini və hüquqi prosedurların şəffaflığını əsas kimi rəhbər tutduğunu bir daha vurğulayır", - məlumatda bildirilib.

Qeyd edək ki, bir azdan AMEA-nın Rəyasət Heyətinin iclası keçiriləcək. İddialara görə, gündəliyə daxil olan iki məsələdən biri Ramiz Mehdiyevin AMEA-nın həqiqi üzvlüyündən xaric edilməsidir.

Paylaş:
98

Aktual

Rəsmi

Dövlət Başçısı Xocalının Xanabad kəndində görülmüş işlərlə tanış olub

İqtisadiyyat

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Rəsmi

Prezident Xocavənd şəhərində görülmüş işlərlə tanış olub, şəhər və kənd sakinləri ilə görüşüb

Rəsmi

İlham Əliyev Xocavənd kəndində görülmüş işlərlə tanış olub

Cəmiyyət

Azərbaycan və Ukrayna enerji sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

Rusiya nümayəndə heyəti Azərbaycanda səfərdədir

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Mikayıl Cabbarov “Samsung E&A Co., Ltd.” şirkətinin prezidenti və baş icraçı direktoru ilə görüşüb - FOTO

Redaktorun seçimi

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

21 dərəcə isti, külək - Sabahın havası açıqlandı

Müşfiq Abbasov həbs edildi

Bakıda “Neokolonializm və qlobal bərabərsizlik” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib- FOTO - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Azərbaycan və Ukrayna enerji sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

Bu gün, 17:37

Rusiya nümayəndə heyəti Azərbaycanda səfərdədir

Bu gün, 17:12

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:11

Mikayıl Cabbarov “Samsung E&A Co., Ltd.” şirkətinin prezidenti və baş icraçı direktoru ilə görüşüb - FOTO

Bu gün, 16:58

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Bu gün, 16:49

Dövlət Başçısı Xocalının Xanabad kəndində görülmüş işlərlə tanış olub

Bu gün, 16:32

Prezident Xocavənd şəhərində görülmüş işlərlə tanış olub, şəhər və kənd sakinləri ilə görüşüb

Bu gün, 16:29

İlham Əliyev Xocavənd kəndində görülmüş işlərlə tanış olub

Bu gün, 16:12

Sabah 8 marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirəcək - SİYAHI

Bu gün, 16:06

Temperatur aşağı enəcək, yollar buz bağlayacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:02

Allahşükür Paşazadənin oğlu vəzifəsindən azad edilib

Bu gün, 15:44

Lənkəranda qadın sürücüyə qarşı xuliqanlıq hərəkətləri etmiş şəxs inzibati məsuliyyətə cəlb olunub

Bu gün, 15:15

Əli Əsədov Fuat Oktayla görüşüb

Bu gün, 14:51

Horovlu kəndində daha 30 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB 1

Bu gün, 14:42

ADY Novruz və Ramazan bayramları ilə əlaqədar əlavə qatar reysləri təyin edir

Bu gün, 14:32

Sabah bütün müavinət, təqaüd və ünvanlı sosial yardımlar ödəniləcək

Bu gün, 14:16

Bolt Azərbaycanda korrupsiya qalmaqalı: daxili yoxlamadan sonra rəhbərlik işdən çıxarıldı

Bu gün, 14:10

Sabah bütün müavinət, təqaüd və sosial yardımların ödənişi yekunlaşacaq

Bu gün, 13:39

FHN Bakı Sağlamlıq Mərkəzində təlim keçirib - VİDEO

Bu gün, 12:55

Bakıda NATO heyəti ilə “Məsləhətçi görüşü” keçirilir

Bu gün, 12:50
Bütün xəbərlər