 Leyla Əliyeva və Alena Əliyeva Cümə məscidini ziyarət ediblər | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Leyla Əliyeva və Alena Əliyeva Cümə məscidini ziyarət ediblər

Qafar Ağayev11:18 - Bu gün
Leyla Əliyeva və Alena Əliyeva Cümə məscidini ziyarət ediblər

Leyla Əliyeva və Alena Əliyeva fevralın 24-də Quba rayonuna səfər çərçivəsində şəhərin əhəmiyyətli tarixi-memarlıq abidələrindən olan Cümə məscidini ziyarət ediblər.

1news.az xəbər verir ki, ziyarət zamanı məscidin imamı Seyran Fərəczadə və məscidin dini icmasının sədri İlqar Bayramov Quba Cümə məscidi barədə ətraflı məlumat verib.

Bildirilib ki, məscid XIX əsrin unikal memarlıq nümunələrindən biri olmaqla bölgənin dini-mədəni həyatında mühüm yer tutur. Məsciddə Quran kursunun fəaliyyət göstərdiyi qeyd olunub. Leyla Əliyeva və Alena Əliyeva həmin otağa da baş çəkiblər.

Sonda Leyla Əliyeva və Alena Əliyevaya "Qurani-Kərim" hədiyyə olunub.

Paylaş:
81

Aktual

Rəsmi

Dövlət Başçısı Xocalının Xanabad kəndində görülmüş işlərlə tanış olub

İqtisadiyyat

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Rəsmi

Prezident Xocavənd şəhərində görülmüş işlərlə tanış olub, şəhər və kənd sakinləri ilə görüşüb

Rəsmi

İlham Əliyev Xocavənd kəndində görülmüş işlərlə tanış olub

Cəmiyyət

Azərbaycan və Ukrayna enerji sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

Rusiya nümayəndə heyəti Azərbaycanda səfərdədir

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Mikayıl Cabbarov “Samsung E&A Co., Ltd.” şirkətinin prezidenti və baş icraçı direktoru ilə görüşüb - FOTO

Redaktorun seçimi

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Müşfiq Abbasov həbs edildi

Sumqayıt, Abşeron və Qaradağın bir hissəsində su kəsiləcək

Bakıda “Neokolonializm və qlobal bərabərsizlik” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib- FOTO - YENİLƏNİB

21 dərəcə isti, külək - Sabahın havası açıqlandı

Son xəbərlər

Azərbaycan və Ukrayna enerji sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

Bu gün, 17:37

Rusiya nümayəndə heyəti Azərbaycanda səfərdədir

Bu gün, 17:12

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:11

Mikayıl Cabbarov “Samsung E&A Co., Ltd.” şirkətinin prezidenti və baş icraçı direktoru ilə görüşüb - FOTO

Bu gün, 16:58

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Bu gün, 16:49

Dövlət Başçısı Xocalının Xanabad kəndində görülmüş işlərlə tanış olub

Bu gün, 16:32

Prezident Xocavənd şəhərində görülmüş işlərlə tanış olub, şəhər və kənd sakinləri ilə görüşüb

Bu gün, 16:29

İlham Əliyev Xocavənd kəndində görülmüş işlərlə tanış olub

Bu gün, 16:12

Sabah 8 marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirəcək - SİYAHI

Bu gün, 16:06

Temperatur aşağı enəcək, yollar buz bağlayacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:02

Allahşükür Paşazadənin oğlu vəzifəsindən azad edilib

Bu gün, 15:44

Lənkəranda qadın sürücüyə qarşı xuliqanlıq hərəkətləri etmiş şəxs inzibati məsuliyyətə cəlb olunub

Bu gün, 15:15

Əli Əsədov Fuat Oktayla görüşüb

Bu gün, 14:51

Horovlu kəndində daha 30 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB 1

Bu gün, 14:42

ADY Novruz və Ramazan bayramları ilə əlaqədar əlavə qatar reysləri təyin edir

Bu gün, 14:32

Sabah bütün müavinət, təqaüd və ünvanlı sosial yardımlar ödəniləcək

Bu gün, 14:16

Bolt Azərbaycanda korrupsiya qalmaqalı: daxili yoxlamadan sonra rəhbərlik işdən çıxarıldı

Bu gün, 14:10

Sabah bütün müavinət, təqaüd və sosial yardımların ödənişi yekunlaşacaq

Bu gün, 13:39

FHN Bakı Sağlamlıq Mərkəzində təlim keçirib - VİDEO

Bu gün, 12:55

Bakıda NATO heyəti ilə “Məsləhətçi görüşü” keçirilir

Bu gün, 12:50
Bütün xəbərlər