İranda Xameneinin ölümü ilə bağlı 40 günlük milli matəm elan edilib
İranda Ali Rəhbər Əli Xameneinin ölümü ilə bağlı 40 günlük milli matəm elan edilib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə “əl-Cəzira” məlumat yayıb.
Bildirilib ki, hökumət dövlət idarələrinin 7 gün müddətinə bağlanması barədə qərar qəbul edib və ölkə ərazisində genişmiqyaslı matəm tədbirləri keçiriləcək.
“IRIB News”un yaydığı məlumata görə, Əli Xamenei vəzifə borcunu yerinə yetirdiyi zaman həlak olub. Hücumun şənbə gününün erkən saatlarında baş verdiyi qeyd olunub.
88