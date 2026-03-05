 ADY sərnişin qatarlarına qarşı daş atmaların sayını açıqlayıb | 1news.az | Xəbərlər
ADY sərnişin qatarlarına qarşı daş atmaların sayını açıqlayıb

12:01 - Bu gün
Son 10 gündə "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin (ADY) hərəkətdə olan sərnişin qatarlarına 5 dəfə daş atılıb.

1news.az bu barədə ADY-yə istinadən xəbər verir.

Məlumata əsasən, bu vandalizm aktları nəticəsində qatarların şüşələrində və gövdəsində çatlar, zədələr meydana gəlib. Müvafiq qaydada hüquqi qiymət verilməsi, səbəbkarların məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün sözügedən hadisələr araşdırılır.

"Atılan hər daş təkcə qatara yox, həm də qatar heyətinə və evə, işə, dərsə, görüşə gedən sərnişinə – insan həyatına atılır. Bir daha bu cür vandallıqları törətməkdən çəkinməyə, hamımızın sərvəti olan qatarları qorumağa çağırırıq", - deyə məlumatda deyilir.

