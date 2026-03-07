Tramp İranın bu gün çox güclü zərbə alacağını bildirib
İran bu gün çox güclü zərbə alacaq.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp “Truth Social” hesabında yazıb.
ABŞ Prezidentinin sözlərinə görə, İranın “pis davranışı” səbəbindən əvvəllər hədəf hesab edilməyən ərazilər və qruplar indi hücuma məruz qala bilər.
Tramp qeyd edib ki, hazırda bərbad vəziyyətdə olan İran Yaxın Şərqdəki qonşularından üzr istəyib və onlara bir daha atəş açmayacağına söz verib:
“Bu vəd yalnız ABŞ və İsrailin amansız hücumlarına görə verildi. Onlar Yaxın Şərqi ələ keçirmək və nəzarətdə saxlamaq istəyirdilər. Minilliklər ərzində ilk dəfədir ki, İran ətrafdakı Yaxın Şərq ölkələrinə uduzur".
