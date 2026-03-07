 Tramp İranın bu gün çox güclü zərbə alacağını bildirib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Dünya

Tramp İranın bu gün çox güclü zərbə alacağını bildirib

15:34 - Bu gün
Tramp İranın bu gün çox güclü zərbə alacağını bildirib

İran bu gün çox güclü zərbə alacaq.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp “Truth Social” hesabında yazıb.

ABŞ Prezidentinin sözlərinə görə, İranın “pis davranışı” səbəbindən əvvəllər hədəf hesab edilməyən ərazilər və qruplar indi hücuma məruz qala bilər.

Tramp qeyd edib ki, hazırda bərbad vəziyyətdə olan İran Yaxın Şərqdəki qonşularından üzr istəyib və onlara bir daha atəş açmayacağına söz verib:

“Bu vəd yalnız ABŞ və İsrailin amansız hücumlarına görə verildi. Onlar Yaxın Şərqi ələ keçirmək və nəzarətdə saxlamaq istəyirdilər. Minilliklər ərzində ilk dəfədir ki, İran ətrafdakı Yaxın Şərq ölkələrinə uduzur".

Paylaş:
74

Aktual

Dünya

Tramp İranın bu gün çox güclü zərbə alacağını bildirib

Siyasət

Azərbaycan və Türkiyə XİN rəhbərləri görüşüb

Cəmiyyət

Bank BTB-nın süqutu: təhlilimiz Mərkəzi Bankın qərarından 7 həftə əvvəl nəticəni necə proqnozlaşdırdı

Siyasət

İran Prezidenti qonşu ölkələrdən hücumlara görə üzr istəyib

Dünya

Tramp İranın bu gün çox güclü zərbə alacağını bildirib

İranın hücumları səbəbindən Dubay Beynəlxalq Hava Limanı bağlanıb

“Emirates” reysləri bərpa edib

İsrail ordusunun Tehranda Xameneinin yeraltı bunkerinə zərbələrin detallarını açıqladı - VİDEO

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

İranda qızlar məktəbində ölən şagirdlərin sayı 57-ə çatıb - YENİLƏNİB

️İran Qətərin enerji obyektlərinə zərbə endirib

İran hərbi gəmisinə Şri-Lanka sahillərində hücum: axtarış-xilasetmə əməliyyatı davam edir

İran Əli Xameneinin ölümünü təsdiqləyib - RƏSMİ

Son xəbərlər

Azərbaycan və Türkiyə XİN rəhbərləri görüşüb

Bu gün, 16:33

Avstriya səfiri və səfirlik əməkdaşları İrandan Azərbaycan sərhədi ilə təxliyə olunub - FOTO

Bu gün, 16:21

Oğurluq ehtiyat hissələri ilə maşın təmir edən ustalar saxlanılıb

Bu gün, 15:55

FHN: Xizək alpinizmi üzrə Avropa çempionatı və Dünya Kubokunda təhlükəsizlik yüksək səviyyədədir - VİDEO

Bu gün, 15:47

Tramp İranın bu gün çox güclü zərbə alacağını bildirib

Bu gün, 15:34

Ciddədən Bakıya 200-dən çox Azərbaycan vətəndaşı təxliyə edilib

Bu gün, 15:11

Samuxda qadın bıçaqlanıb, oğlu saxlanılıb

Bu gün, 14:44

Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə sabah Romaya səfər edəcək

Bu gün, 14:19

Ötən gün Azərbaycanda baş verən 76 cinayət açılıb

Bu gün, 13:59

İranın hücumları səbəbindən Dubay Beynəlxalq Hava Limanı bağlanıb

Bu gün, 13:34

Bank BTB-nın süqutu: təhlilimiz Mərkəzi Bankın qərarından 7 həftə əvvəl nəticəni necə proqnozlaşdırdı

Bu gün, 13:17

“Emirates” reysləri bərpa edib

Bu gün, 13:05

İndiyədək 673 nəfər Naxçıvandan İğdıra və əks istiqamətə daşınıb

Bu gün, 12:47

Bazar gününə gözlənilən hava proqnozu

Bu gün, 12:38

Xalasının 28 min manatını oğurlayan şəxs saxlanılıb

Bu gün, 12:10

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş bahalaşıb

Bu gün, 11:53

İran Prezidenti qonşu ölkələrdən hücumlara görə üzr istəyib

Bu gün, 11:37

İrandan Azərbaycana ümumilikdə 1761 nəfər təxliyə edilib

Bu gün, 11:15

Ceyhun Bayramovla Türkmənistan XİN rəhbəri arasında telefon danışığı olub

Bu gün, 10:57

Azərbaycan və Belarus arasında qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə edilib

Bu gün, 10:38
Bütün xəbərlər