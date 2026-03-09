 Neftin qiyməti 119 dollara çatır | 1news.az | Xəbərlər
İqtisadiyyat

Neftin qiyməti 119 dollara çatır

Qafar Ağayev09:39 - Bu gün
Dünyada neftin qiyməti artmağa davam edir.

1news.az xəbər verir ki, Nyu-York Əmtəə Birjasında (NYMEX) WTI markalı xam neftin aprel fyuçerslərinin qiyməti 28.3% artaraq 116,57 ABŞ dollarına yüksəlib.

Məlumata görə, “Brent” markalı xam neftin may ayı üzrə fyuçerslərinin qiyməti isə Bakı vaxtı ilə 09:00-da 27,6% artaraq 118,43 dollara kimi yüksəlib.

Ümumilikdə, qiymət artımı əsasən Yaxın Şərqdə artan hərbi gərginliklə əlaqədar enerji infrastrukturuna mümkün təhlükələrlə bağlıdır.

Azərbaycanın 2026-ci il dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dolları səviyyəsində nəzərdə tutulub.

176

