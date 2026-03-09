 Məsud Pezeşkian Prezident İlham Əliyevə zəng edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Rəsmi

Məsud Pezeşkian Prezident İlham Əliyevə zəng edib

Qafar Ağayev09:08 - Bu gün
Məsud Pezeşkian Prezident İlham Əliyevə zəng edib

Martın 8-də İran İslam Respublikasının Prezidenti Məsud Pezeşkian Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Məsud Pezeşkian dövlətimizin başçısının İran İslam Respublikasının Ali Rəhbəri Ayətullah Seyid Əli Xameneinin və bir çox mülki şəxsin həlak olması ilə əlaqədar İranın Azərbaycandakı səfirliyinə gələrək başsağlığı verməsinə, həmçinin İrana humanitar yardımla bağlı niyyətinə görə minnətdarlığını bildirib.

Məsud Pezeşkian Naxçıvanın havadan atəşə tutulması ilə bağlı insidentin İranla əlaqəsi olmadığını deyərək, hadisənin araşdırılacağını vurğulayıb.

Prezident İlham Əliyev İranda baş vermiş son hadisələrdə çox sayda mülki şəxslərin həlak olması ilə bağlı bir daha başsağlığını çatdırıb.

Dövlətimizin başçısı Naxçıvanda baş vermiş hadisənin araşdırılmasının vacibliyini vurğulayıb.

Telefon söhbəti əsnasında dövlət başçıları müştərək iqtisadi layihələrin inkişaf perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar.

Paylaş:
189

Aktual

Dünya

İrandan buraxılan növbəti raket Türkiyə hava sahəsində zərərsizləşdirildi, Qalıqları Qaziantepə düşdü - RƏSMİ

Siyasət

Ceyhun Bayramov almaniyalı həmkarı ilə Yaxın Şərqdə artan gərginlik barədə fikir mübadiləsi aparıb

Cəmiyyət

AZAL Bakıdan Naxçıvan istiqamətində birbaşa uçuşları bərpa edib

Siyasət

Azərbaycan ilə İran arasında yüklərin daşınması bərpa olunur

Rəsmi

Məsud Pezeşkian Prezident İlham Əliyevə zəng edib

Albaniya Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib

Dövlət Başçısı Kasım-Jomart Tokayevə İranın Naxçıvana hücumlarını qınamasına görə təşəkkür edib

İlham Əliyev Slovakiya Prezidentinə Azərbaycana göstərdiyi dəstəyə görə təşəkkür edib

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

İlham Əliyev 8 Mart – Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə Azərbaycan qadınlarını təbrik edib

Gənc istedadlara xüsusi təqaüdlər verilməsi üçün 62 min manata yaxın vəsait ayrılıb - SƏRƏNCAM

Albaniya Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib

Dövlət Başçısı Kasım-Jomart Tokayevə İranın Naxçıvana hücumlarını qınamasına görə təşəkkür edib

Son xəbərlər

Polşalı diplomatlar İran ərazisindən Azərbaycana təxliyə olunublar

Bu gün, 16:29

İrandan buraxılan növbəti raket Türkiyə hava sahəsində zərərsizləşdirildi, Qalıqları Qaziantepə düşdü - RƏSMİ

Bu gün, 16:23

Dələduzluğa görə axtarışda olan 14 nəfər tutuldu

Bu gün, 15:40

Ceyhun Bayramov almaniyalı həmkarı ilə Yaxın Şərqdə artan gərginlik barədə fikir mübadiləsi aparıb

Bu gün, 15:18

Tramp İranın yeni Ali Liderinin seçilməsindən danışdı

Bu gün, 15:00

DİM: Telefon aşkarlanan 9 nəfər imtahandan xaric edilib

Bu gün, 14:38

Putin İranın yeni Ali Liderini təbrik etdi

Bu gün, 14:31

DİM orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanı keçirib

Bu gün, 14:29

Bakıda avtobusda cibgirlik edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 14:02

Sahibə Qafarova pakistanlı həmkarı ilə regiondakı gərginliyi müzakirə edib

Bu gün, 13:36

Naxçıvan aeroportunun dron zərbəsindən zərər görmüş hissələrində təmir işləri aparılır - FOTO

Bu gün, 13:21

Ötən həftə 249 yanğın olub

Bu gün, 12:54

Göygöldə külli miqdarda tütün məmulatları və spirtli içkilər aşkar edilib

Bu gün, 12:39

Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:21

Leyla Əliyeva “Mənzərəyə açılan ev” mövzusunda qrup sərgisində iştirak edib - FOTO

Bu gün, 12:18

AZAL Bakıdan Naxçıvan istiqamətində birbaşa uçuşları bərpa edib

Bu gün, 11:59

Qar, yağış, duman - Faktiki hava açıqlandı

Bu gün, 11:55

Türkiyə Şimali Kiprdə 6 ədəd F-16 döyüş təyyarəsi yerləşdirib

Bu gün, 11:51

Qanunsuz saxlanılan 4 avtomat, 14 tüfəng aşkar edilib

Bu gün, 11:29

Xızıda dağlıq ərazidə köməksiz qalan xarici vətəndaşlar xilas edilib - VİDEO

Bu gün, 11:24
Bütün xəbərlər