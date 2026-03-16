Son iki gündə 127 cinayətin açılması təmin edilib

11:09 - Bu gün
Son iki gündə 127 cinayətin açılması təmin edilib

Martın 14-də və 15-də ölkə ərazisində qeydə alınan 116, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 11 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 1news.az-a bildirilib ki, axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 105, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 61, ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 9 və dələduzluğa görə axtarışda olan 13 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Həmçinin narkotiklərlə əlaqədar 53 fakt müəyyən edilib. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində ümumi çəkisi 44,8 kiloqrama yaxın narkotik vasitə və 61 ədəd güclü təsiredici xassəyə malik metadon həbi aşkar olunaraq götürülüb.

Eyni zamanda, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 19 fakt müəyyən edilib. Paytaxtda və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 2 avtomat silahı, 1 tapança, 2 qumbara, 15 tüfəng, 2 patron darağı və 66 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar olunaraq götürülüb.

Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 107 nəfər də saxlanılıb.

Aktual

Rəsmi

Azərbaycanda film çəkilişi ilə bağlı yeni güzəştlər müəyyən olunub

Köşə

Tramp Çindən kömək istədi - Ola bilsin ki, həmin gün İran artıq qalib gəlmişdi

Cəmiyyət

Əlaqələndirmə Qərargahının növbəti iclası Xocavənd şəhərində keçirilib

Rəsmi

Möminə xatun türbəsinin bərpasına 10 milyon manata yaxın vəsait ayrılıb - SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

Qaradağda hamamda yıxılan qadın dünyasını dəyişib

Ötən həftə minalardan təmizlənən ərazi açıqlanıb

Sumqayıtda top mərmisi tapılıb - VİDEO

Sahibə Qafarova Çinin Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Maştağada iki gün su olmayacaq

Ötən gün 68 cinayətin üstü açılıb - DİN

Prezident İlham Əliyev XIII Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimində çıxış edib - YENİLƏNİB 3

Azərbaycandan İrana göndərilən humanitar yardım dövlət sərhəd buraxılış məntəqəsindən keçib - YENİLƏNİB

Azərbaycanda film çəkilişi ilə bağlı yeni güzəştlər müəyyən olunub

Bu gün, 15:46

Qaradağda hamamda yıxılan qadın dünyasını dəyişib

Bu gün, 15:33

Kommersiya qurumlarının sayı 6,9 faiz artıb

Bu gün, 15:29

Ötən həftə minalardan təmizlənən ərazi açıqlanıb

Bu gün, 15:21

Sumqayıtda top mərmisi tapılıb - VİDEO

Bu gün, 15:15

Avtovağzallar bayram günlərində gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək

Bu gün, 15:10

Sahibə Qafarova Çinin Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

Bu gün, 15:08

Xəzər dənizində daha bir zəlzələ qeydə alınıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:05

Əlaqələndirmə Qərargahının üzvləri Xocavənd şəhərində təmir olunmuş fərdi evə baxış keçiriblər

Bu gün, 15:03

Tramp Çindən kömək istədi - Ola bilsin ki, həmin gün İran artıq qalib gəlmişdi

Bu gün, 14:45

İndiyədək azad edilmiş ərazilərdə istifadəyə verilən yaşayış məntəqələrinin sayı açıqlandı

Bu gün, 14:35

Əlaqələndirmə Qərargahının növbəti iclası Xocavənd şəhərində keçirilib

Bu gün, 14:33

“2006-cı ildə hekayəmiz “PAŞA Sığorta”nın təsis edilməsi ilə başladı” - Mir Camal Paşayev

Bu gün, 14:13

Azərbaycanda həftəsonu avtoqəzalarda üç piyada ölüb

Bu gün, 14:00

Sabunçuda əkiz uşaq dünyaya gətirən 53 yaşlı qadın ölüb - Səbəb

Bu gün, 13:59

Bu ərazilərdə qaz kəsiləcək

Bu gün, 13:32

Qızıldaşda daş karxanasında fəhləni elektrik cərəyanı vurub

Bu gün, 13:21

Xaçmazda kömək adı ilə təqaüdçülərə yaxınlaşaraq kartlarını talayan şəxs saxlanılıb

Bu gün, 13:03

Fevralda Azərbaycanda internetin median sürəti artıb - RƏQƏMLƏR

Bu gün, 13:03

Sabah 17 dərəcəyədək isti olacaq - Proqnoz

Bu gün, 12:48
Bütün xəbərlər