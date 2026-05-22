 PAŞA Holding-in təşkilatçılığı ilə növbəti “PASHA Hackathon” baş tutub - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

PAŞA Holding-in təşkilatçılığı ilə növbəti “PASHA Hackathon” baş tutub - FOTO

16:43 - Bu gün
PAŞA Holding-in təşkilatçılığı ilə növbəti “PASHA Hackathon” baş tutub - FOTO

15–17 may 2026-cı il tarixlərində "The Ritz-Carlton, Baku" otelində PAŞA Holding-in təşkilatçılığı və Tenity şirkətinin dəstəyi ilə “PASHA Hackathon” 6.0 yarışması keçirilib.

Hakatonun builki mövzusu Bravo Supermarket tərəfindən həyata keçirilə biləcək yeni və innovativ ideyaların təşviqinə həsr olunub.

Bu il “PASHA Hackathon”a ümumilikdə 500-ə yaxın komanda müraciət edib. Seçim mərhələsinin nəticələrinə əsasən, 56 komanda hakatonda iştirak edərək öz gücünü sınayıb.

Yarış iştirakçıları 3 gün ərzində Bravo Supermarket tərəfindən təqdim olunan biznes tapşırığı üzərində çalışaraq şirkət üçün innovativ həllər və yeni ideyalar hazırlayıblar. Hakaton boyunca Bravo Supermarket nümayəndələri və müxtəlif sektorlardan olan 40-a yaxın mentor iştirakçılara dəstək göstərib, onların layihələrinin inkişafına töhfə verib.

Keçən il olduğu kimi, bu dəfə də hakatonun sonunda ilk üç yeri tutan komandalar müvafiq olaraq mükafatlandırılıblar: 1-ci yer üçün 7000 AZN, 2-ci yer üçün 5000 AZN, 3-cü yer üçün isə 3000 AZN pul mükafatı təqdim olunub. Bununla yanaşı, qalib komandalar PAŞA Holding-in daxili akselerasiya və inkubasiya proqramlarına qoşulmaq imkanı da əldə ediblər.

Qeyd edək ki, “PASHA Hackathon” innovativ məhsul və həllərin yaradılmasına yönəlmiş 48 saatlıq texnologiya yarışmasıdır. PAŞA Holding tərəfindən artıq 6-cı ildir təşkil olunan layihənin əsas məqsədi gənclər arasında innovativ düşüncə tərzini və həll yönümlü yanaşmanı təşviq etmək, eləcə də ölkədə innovasiya mədəniyyətinin inkişafına dəstək verməkdir.

Paylaş:
149

Aktual

Siyasət

Azərbaycan Ümumdünya Şəhərsalma Forumunda BMT sədrliyini Meksikaya təhvil verib

Siyasət

Bakıda qlobal mənzil böhranının həlli ilə bağlı fəaliyyət çağırışı qəbul edilib

Rəsmi

İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibi Prezident İlham Əliyevə təbrik ünvanlayıb

Siyasət

Anastasiya Yoppe WUF13-də: “Bakıda möhtəşəm mətbəx var, şəhərin özü isə sadəcə heyrətamiz görünür”

Cəmiyyət

Doqquzuncuların imtahanı da təkrar keçiriləcək

“İnklüziv Şəhərsalma: Yaşlıların Baxış Bucağı”

PAŞA Holding-in təşkilatçılığı ilə növbəti “PASHA Hackathon” baş tutub - FOTO

Azərbaycan məktəbliləri EGOI 2026-da iki medal qazanıblar

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Hazırda Bakıda bu küçələrdə sıxlıq var - SİYAHI

PAŞA Həyat Chenot Palace Gabala ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində müştərilərin sağlamlığına fokusunu gücləndirir

Ölkə ərazisində yağıntılı hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA - YENİLƏNİB

SAVALAN Muzey Kompleksinin restoranında baş vermiş yanğınla bağlı rəsmi açıqlama

Son xəbərlər

Bakıda qlobal mənzil böhranının həlli ilə bağlı fəaliyyət çağırışı qəbul edilib

Bu gün, 20:10

İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibi Prezident İlham Əliyevə təbrik ünvanlayıb

Bu gün, 17:55

Doqquzuncuların imtahanı da təkrar keçiriləcək

Bu gün, 17:45

Azərbaycan Ümumdünya Şəhərsalma Forumunda BMT sədrliyini Meksikaya təhvil verib

Bu gün, 17:40

İƏT-in Baş katibi Müstəqillik Günü münasibətilə İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 17:35

Anar Əsədliyə hökm oxundu

Bu gün, 17:28

UN-Habitat-ın icraçı direktoru WUF13-ün bağlandığını elan edib

Bu gün, 17:17

Meksika WUF13-ün uğurla keçirilməsi münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

Bu gün, 17:15

Bakı Ümumdünya Şəhərsalma Forumunda estafeti Mexikoya ötürüb

Bu gün, 17:03

Alyona Əliyeva WUF13-dən paylaşım edib

Bu gün, 16:55

Anastasiya Yoppe WUF13-də: “Bakıda möhtəşəm mətbəx var, şəhərin özü isə sadəcə heyrətamiz görünür”

Bu gün, 16:53

“İnklüziv Şəhərsalma: Yaşlıların Baxış Bucağı”

Bu gün, 16:51

PAŞA Holding-in təşkilatçılığı ilə növbəti “PASHA Hackathon” baş tutub - FOTO

Bu gün, 16:43

Azərbaycan məktəbliləri EGOI 2026-da iki medal qazanıblar

Bu gün, 16:41

Qambiya paytaxtının meri Azərbaycana minnətdarlığını bildirib

Bu gün, 16:24

Anaklaudiya Rossbax: “Azərbaycan dünyaya yalnız qurmaq deyil, yenidən qurmaq, bərpa etmək və ilham vermək bacarığını nümayiş etdirdi”

Bu gün, 16:18

“Bakı Forumu miqyası, innovativ formatı və güclü fəaliyyət çağırışları ilə yadda qalacaq” - Anar Quliyev

Bu gün, 16:09

Anar Quliyev: “Bakıda keçirilən forum dayanıqlı şəhər gələcəyinə ümumi sadiqliyimizi nümayiş etdirdi”

Bu gün, 16:05

Amina Mohammed: “WUF13-ün təşkilində göstərilən liderliyə görə Azərbaycan xalqına və hökumətinə ən dərin təşəkkürümü bildirirəm”

Bu gün, 15:52

Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Rəşadət Piriyevin nəşinin qalıqları Bərdədə dəfn olunub - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:42
Bütün xəbərlər