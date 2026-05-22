Azərbaycan məktəbliləri EGOI 2026-da iki medal qazanıblar

İtaliyanın Çezenatiko şəhərində keçirilən Avropa Qızlar Olimpiadasında (EGOI 2026) məktəblilərimiz uğurlu nəticələr əldə ediblər. 67 ölkədən 242 məktəbli qız şagirdin iştirak etdiyi beynəlxalq olimpiadada Azərbaycan komandası iki medal qazanıb.

1news.az xəbər verir ki, Bakı şəhəri Fizika, riyaziyyat və informatika təmayüllü Respublika liseyinin XI sinif şagirdi Rahidil Bayramlı və həmin liseyin X sinif şagirdi Xədicə Məhərli olimpiadada yüksək nəticə göstərərək bürünc medala layiq görülüblər.

2017-ci ildən etibarən məktəblilərimizin beynəlxalq fənn olimpiadalarına hazırlıq prosesi Azercell Telekom, Elm və Təhsil Nazirliyi və Təhsil İnstitutunun birgə əməkdaşlığı çərçivəsində həyata keçirilir. 2022-ci ildən başlayaraq qızlardan ibarət milli olimpiada komandası da şirkətin dəstəyi ilə xüsusi hazırlıq proqramlarına qatılır.

Hazırlıq proqramları çərçivəsində məktəblilərin nəzəri və praktiki biliklərinin inkişafına xüsusi diqqət yetirilir. Eyni zamanda, onların beynəlxalq yarışlarda iştirakının təşviqi və gələcək İT mütəxəssisləri kimi formalaşmasına dəstək göstərilir. Bu təşəbbüs Azərbaycanın beynəlxalq elm və texnologiya platformalarında uğurla təmsil olunmasına da mühüm töhfə verir.

