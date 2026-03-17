İxrac edilən xam neft və neft məhsullarının həcmi 3 milyon tonu ötüb
2026-cı ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycandan ixrac edilən bitumlu süxurlardan alınmış xam neft və xam neft məhsulları 24,7 faiz azalaraq 3 milyon 600,3 min ton təşkil edib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, ixrac edilən neft və xam neft məhsullarının dəyəri isə 36,2 faiz azalaraq 1 milyard 704,4 milyon dollar olub.
Xatırladaq ki, 2025-ci ilin həmin aylarında ölkədən 4 milyon 778,4 min ton xam neft və neft məhsulları ixrac olunub, ixracın dəyəri 2 milyard 672,8 milyon dollar təşkil edib.
