Pezeşkiandan region ölkələrinə xəbərdarlıq: Düşmənlərimizin müharibəni sizin ərazinizdən idarə etməyinə imkan verməyin
İran Prezidenti Məsud Pezeşkian region ölkələrinə xəbərdarlıq edib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə o, “X” hesabında paylaşım edib.
“Dəfələrlə demişik ki, İran qabaqlayıcı hücumlar həyata keçirmir. Amma bizim infrastrukturumuz və iqtisadi mərkəzlərimiz hədəfə alınsa, şiddətli cavab verəcəyik. Region ölkələrinə müraciət edirəm - inkişaf və təhlükəsizlik istəyirsinizsə, düşmənlərimizə müharibəni sizin ərazinizdən idarə etməyə imkan verməyin”, - Pezeşkian qeyd edib.
159