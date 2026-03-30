Türkiyənin müharibəyə qoşulacağı ilə bağlı iddialar dezinformasiyadır - Rəsmi AÇIQLAMA

Qafar Ağayev13:02 - Bu gün
Sosial mediada Türkiyənin İranın tərəfində müharibəyə qoşulacağı və ya Livana daxil olacağı ilə bağlı yayılan məlumatların dezinformasiya olduğu bildirilib.

1news.az xəbər verir ki, bu haqda Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin Dezinformasiya ilə Mübarizə Şöbəsinin məlumatında deyilir.

Qeyd olunub ki, Ankara münaqişənin əvvəlindən etibarən müharibənin tərəfi olmadığını açıq şəkildə bəyan edib.

Bildirilib ki, Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rəhbərliyi ilə Türkiyə hücumların tezliklə dayandırılması, müharibənin genişlənməsinin qarşısının alınması və davamlı sülhün təmin olunması üçün intensiv diplomatik səylər göstərir.

Açıqlamada vurğulanıb ki, Türkiyənin bu mövqeyi, başda münaqişə tərəfləri olmaqla, beynəlxalq aktorlar tərəfindən də müsbət qiymətləndirilir.

Qeyd olunub ki, bu cür dezinformasiya xarakterli paylaşımlar psixoloji müharibənin bir hissəsi olmaqla, Türkiyənin imicinə zərər vurmaq və böhran zamanı oynadığı konstruktiv rolu kölgə altına almağa yönəlib.

İctimaiyyətə yalnız rəsmi mənbələrin açıqlamalarına etibar etmələri tövsiyə olunub.

Xalq artisti Rasim Balayev I Fəxri xiyabanda dəfn edilib - FOTO - YENİLƏNİB 1

İlham Əliyev Rasim Balayevin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıb

Ombudsman 31 Mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə əlaqədar bəyanatı yayıb

İsrail Tehranda hərbi obyektlərə genişmiqyaslı zərbələr endirdi

Tramp: İran ABŞ-a 20 tanker neft verəcək

Yaşar Gülər iranlı həmkarına zəng etdi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

İsrail İrana zərbələri genişləndirməyi planlaşdırır

ABŞ-də neft emalı zavodunda partlayış olub

15 maddəyə qarşı 7 maddə - ABŞ və İran bir-birindən nə istəyir?

Hande Erçel “narkotik işi” üzrə saxlanılıb

Bu gün paytaxtın 555 küçəsi yuyulub - FOTO

Bu gün, 17:55

Zaqatalada ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib

Bu gün, 17:51

Gəncədə maşın betona çırpılıb, xəsarət alanlar var

Bu gün, 17:12

Hindistan vətəndaşlarının İrandan təxliyəsinə görə Azərbaycana təşəkkür edib

Bu gün, 16:51

DYP hərəkətin intensiv olduğu yollarla bağlı müraciət edib

Bu gün, 16:28

Bakı Təşəbbüs Qrupu: BMT-nin transatlantik qul ticarətinə dair qətnaməsini tam dəstəkləyirik

Bu gün, 16:06

Şəmkirdə anasını qətlə yetirən kişi özünü yandırıb

Bu gün, 15:44

Ucarda yol qəzası olub

Bu gün, 15:29

Ağcabədidə ölkəyə qanunsuz olaraq narkotik maddələr gətirən İran vətəndaşı saxlanılıb

Bu gün, 14:50

Xalq artisti Rasim Balayev I Fəxri xiyabanda dəfn edilib - FOTO - YENİLƏNİB 1

Bu gün, 14:24

Qızılın qiyməti 4600 dollara yaxınlaşıb

Bu gün, 14:10

Nərimanovda avtomobillərdən oğurluq olub - Saxlanılan var

Bu gün, 13:56

İlham Əliyev Rasim Balayevin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıb

Bu gün, 13:35

Nazir müavini: Rasim Balayevin vəfatı Azərbaycan mədəniyyəti, kinosu üçün ağır itkidir

Bu gün, 13:26

İran və Hizbullahın hücumu: İsrailin şimalında neft zavodundan dumanlar qalxdı

Bu gün, 13:18

Azərbaycanda 11 bağlanmış bankın əmlakları hərraca çıxarılır

Bu gün, 13:09

Türkiyənin müharibəyə qoşulacağı ilə bağlı iddialar dezinformasiyadır - Rəsmi AÇIQLAMA

Bu gün, 13:02

Qanunsuz saxlanılan silah-sursat aşkarlanıb

Bu gün, 12:57

Ombudsman 31 Mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə əlaqədar bəyanatı yayıb

Bu gün, 12:44

Güclü yağışdan sonra paytaxtda genişmiqyaslı daxili iməclik keçirilib - FOTO

Bu gün, 12:32
