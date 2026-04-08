Tarixdə bu gün – 8 aprel nə günüdür?
Hər bir gün tarixin yaddaşında müxtəlif hadisələrlə yadda qalır.
1news.az 8 apreldə tarixdə baş vermiş hadisələrin xronologiyasını təqdim edir:
• 1271-ci il 8 aprel — Suriyada sultan 1-ci Baybars Krak de Sevalve qəsrini fəth edib.
• 1513-cü il 8 aprel — Səyyah Xuan Ponse de Leon Floridanı İspaniya ərazisi elan etdi.
• 1548-ci il 8 aprel — Peru İspaniya ərazisi elan edildi.
• 1820 — Qədim yunan mənşəli məşhur heykəl Venus de Milo Egey dənizindəki Milos adasında aşkar edildi.
• 1866-cı il 8 aprel — İtaliya və Prussiya Avstriya imperiyasına qarşı müttəfiq oldular.
• 1899-cu il 8 aprel — Marta Pleys elektrik stulunda edam edilən ilk qadın oldu.
• 1913 — Çinin ilk parlamenti rəsmi fəaliyyətə başladı. • Ağdaban qətliamı — ermənilərin 1992-ci il aprelin 7-dən 8-nə keçən gecə Kəlbəcər rayonunun Ağdaban kəndində törətdikləri qətliam
• 1993-cü il 8 aprel— Makedoniya Respublikası BMT-yə qəbul edildi.
• 1994 — Rwanda soyqırımı geniş miqyasda başladı.
• 2013 — Şimali Koreya regionda gərginliyi artıran hərbi bəyanatlar verdi.
QEYD: 8 aprel dünyada Beynəlxalq Qaraçılar Günü (və ya Beynəlxalq Romanlar Günü) kimi qeyd olunur.