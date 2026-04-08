 Tarixdə bu gün – 8 aprel nə günüdür? | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Tarixdə bu gün – 8 aprel nə günüdür?

Oksana Orucova11:26 - Bu gün
Hər bir gün tarixin yaddaşında müxtəlif hadisələrlə yadda qalır.


1news.az 8 apreldə tarixdə baş vermiş hadisələrin xronologiyasını təqdim edir:


• 1271-ci il 8 aprel — Suriyada sultan 1-ci Baybars Krak de Sevalve qəsrini fəth edib.
• 1513-cü il 8 aprel — Səyyah Xuan Ponse de Leon Floridanı İspaniya ərazisi elan etdi.
• 1548-ci il 8 aprel — Peru İspaniya ərazisi elan edildi.
• 1820 — Qədim yunan mənşəli məşhur heykəl Venus de Milo Egey dənizindəki Milos adasında aşkar edildi.
• 1866-cı il 8 aprel — İtaliya və Prussiya Avstriya imperiyasına qarşı müttəfiq oldular.
• 1899-cu il 8 aprel — Marta Pleys elektrik stulunda edam edilən ilk qadın oldu.
• 1913 — Çinin ilk parlamenti rəsmi fəaliyyətə başladı. • Ağdaban qətliamı — ermənilərin 1992-ci il aprelin 7-dən 8-nə keçən gecə Kəlbəcər rayonunun Ağdaban kəndində törətdikləri qətliam
• 1993-cü il 8 aprel— Makedoniya Respublikası BMT-yə qəbul edildi.
• 1994 — Rwanda soyqırımı geniş miqyasda başladı.
• 2013 — Şimali Koreya regionda gərginliyi artıran hərbi bəyanatlar verdi.


QEYD: 8 aprel dünyada Beynəlxalq Qaraçılar Günü (və ya Beynəlxalq Romanlar Günü) kimi qeyd olunur.


Paylaş:
139

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Milli Aviasiya Akademiyasında Beynəlxalq Təlim Mərkəzinin açılışında iştirak edib - FOTO

Cəmiyyət

Xəzər dənizində seysmik aktivlik artır: Güclü zəlzələ ehtimalı varmı? - Seysmoloqdan ŞƏRH

Cəmiyyət

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı ilə bağlı yayılan müzakirələrə aydınlıq gətirilib

Rəsmi

İlham Əliyev Məsud Pezeşkianı təbrik edib

Cəmiyyət

Yevlaxın bir hissəsində qaz kəsiləcək

Xəzər dənizində seysmik aktivlik artır: Güclü zəlzələ ehtimalı varmı? - Seysmoloqdan ŞƏRH

“TikTok”da təhlükəli trend Azərbaycana da çatdı: müəllimləri təhqir edənlər araşdırılır – AÇIQLAMA

Prezident təqaüdçüsü olan bacılar Oksford və Kembric universitetlərinin magistraturasına qəbul olublar

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Sumqayıtda bıçaqla uşaqlara hücum edən 88 yaşlı kişi ilə bağlı müvafiq tədbirlər görülüb - VİDEO - YENİLƏNİB

Xalq artisti Yalçın Adıgözəlov vəzifəsindən azad edilməsi ilə bağlı yayılan xəbərlərə münasibət bildirib

“Sülh körpüsü” çərçivəsində növbəti görüş ekoloqlarla keçirilib - FOTO

Gəncədə 27 yaşlı oğlanın meyiti tapılıb

Son xəbərlər

Yevlaxın bir hissəsində qaz kəsiləcək

Bu gün, 17:56

Xəzər dənizində seysmik aktivlik artır: Güclü zəlzələ ehtimalı varmı? - Seysmoloqdan ŞƏRH

Bu gün, 17:48

İlham Əliyev Milli Aviasiya Akademiyasında Beynəlxalq Təlim Mərkəzinin açılışında iştirak edib - FOTO

Bu gün, 17:38

“TikTok”da təhlükəli trend Azərbaycana da çatdı: müəllimləri təhqir edənlər araşdırılır – AÇIQLAMA

Bu gün, 17:13

Prezident təqaüdçüsü olan bacılar Oksford və Kembric universitetlərinin magistraturasına qəbul olublar

Bu gün, 17:09

9 uşaq atası iddialara aydınlıq gətirdi: “Uşağımı heç kimə verməmişəm”

Bu gün, 17:03

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:55

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı ilə bağlı yayılan müzakirələrə aydınlıq gətirilib

Bu gün, 16:25

Sabah intensiv yağıntılar gözlənilir - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:21

Türkiyədə zəlzələ oldu

Bu gün, 16:11

Atəşkəsə baxmayaraq gəmilər Hörmüz boğazından keçməkdən çəkinir

Bu gün, 15:53

Azərbaycan qazının Serbiyaya çatdırılması üzrə müqavilənin müddəti uzadılıb

Bu gün, 15:38

50%-ə qədər endirim və 30 dəqiqəyə çatdırılma: Wolt Market Azərbaycanda təkliflərini gücləndirir – VİDEO

Bu gün, 15:35

Küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar bu yolda sürət həddi endirilib

Bu gün, 15:33

İlham Əliyev Məsud Pezeşkianı təbrik edib

Bu gün, 15:28

Zəlzələ ilə bağlı FHN-ə müraciət olub? - AÇIQLAMA

Bu gün, 15:16

Bu Agentliyin tərkibi təsdiqlənib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 14:58

SOCAR-ın Müşahidə Şurasının tərkibində dəyişiklik olub - SƏRƏNCAM

Bu gün, 14:55

Bakıda qalmaqallı “Poniland” bağlandı, heyvanlar xilas edilərək zooparka köçürüldü - FOTO

Bu gün, 14:40

10 Avropa ölkəsindən İsrailə xəbərdarlıq: Livanın ərazi bütövlüyünə hörmət edin

Bu gün, 14:26
Bütün xəbərlər