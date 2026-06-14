 Kamaləddin Qafarov: “Şuşa Bəyannaməsi hərbi əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım sahəsində tarixi nailiyyətdir” | 1news.az | Xəbərlər
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Siyasət

Kamaləddin Qafarov: “Şuşa Bəyannaməsi hərbi əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım sahəsində tarixi nailiyyətdir”

First News Media13:40 - Bu gün
Kamaləddin Qafarov: “Şuşa Bəyannaməsi hərbi əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım sahəsində tarixi nailiyyətdir”

“2021-ci ilin iyun ayının 15-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev və Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan tərəfindən Şuşa şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa Bəyannaməsi” iki qardaş ölkənin imkanlarının birləşdirilməsini və maraqlarının birgə müdafiəsini nəzərdə tutan unikal  sənəddir.

Bu tarixi sənəd Azərbaycan ilə Türkiyənin sarsılmaz qardaşlığını bir daha bütün dünyanın diqqətinə çatdıran bir mesaj oldu. Artıq bütün dünya bilir ki, Türkiyə və Azərbaycan indiyə qədər bütün məsələlərdə bir yerdə olduqları kimi, bundan sonra da bu birliyi əzmlə davam etdirəcəklər.” Bu sözləri Şuşa Bəyannaməsinin imzalanmasının beşinci ildönümü ilə əlaqədar mətbuata verdiyi açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Kamaləddin Qafarov deyib.

Millət vəkili Şuşa Bəyannaməsində birgə milli mənafelər baxımından siyasi, hərbi və təhlükəsizlik sahələrində əlaqələndirilmiş və birgə fəaliyyətlərin təşviq edilməsini nəzərdə tutan müddəaların xüsusi yer tutduğunu vurğulayıb:

“Əlbəttə ki, müdafiə sahəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı hərbi yardım məsələlərinin Bəyannamədə əks olunması tarixi nailiyyətdir. Ölkələrimiz bundan sonra da bir-birinin təhlükəsizliyini təmin edəcək. Hər iki dövlətin silahlı qüvvələrinin müasir tələblərə uyğun olaraq yenidən formalaşdırılması və modernləşdirilməsi istiqamətində birgə səylərin göstərilməsi, müdafiə qabiliyyətlərinin və hərbi təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsinə yönələn tədbirlərin həyata keçirilməsi, iki ölkənin silahlı qüvvələrinin birlikdə fəaliyyət qabiliyyətinin artırılması, müasir texnologiyalara əsaslanan silah və sursatların idarə olunmasında sıx əməkdaşlığı və bu məqsədlə səlahiyyətli struktur və qurumların əlaqəli fəaliyyəti təmin ediləcək. Azərbaycan və Türkiyə bundan sonra da hər zaman bir yerdə olacaq və bir-birinin təhlükəsizliyini təmin edəcək. Bu isə eyni zamanda bütün Cənubi Qafqazda sülhə və təhlükəsizliyə zəmanət deməkdir.

Əlbəttə ki, Şuşa Bəyannaməsində informasiya siyasəti və lobbiçilik məsələləri ilə bağlı maddələrin yer alması da mühüm məqamlardan biridir. Bəyannamədə Azərbaycan-Türkiyə Media Platformasının imkanları çərçivəsində iki ölkənin aidiyyəti qurumları arasında informasiya, kommunikasiya və ictimai diplomatiya sahəsində əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi və Azərbaycan və türk diasporları arasında əməkdaşlığın daha sıx inkişaf etdirilməsi, ümumi problemlər qarşısında birlikdə addımların atılması və ardıcıl həmrəylik göstərilməsi kimi müddəaların yer alması bu məsələyə xüsusi önəm verildiyini və fəaliyyətlərin koordinasiya edilməsinin vacibliyini bildirir”.

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