Şəhid qəhrəmanların övladları Baku Oxford School məktəbinin məzunları arasında
Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanı general-mayor Polad Həşimovun oğlu Teymur Həşimov və Vətən müharibəsinin yeganə qadın şəhidi Arəstə Baxışovanın oğlu Mərdan Məmmədli Baku Oxford School məktəbinin 2026-cı il məzunları arasında yer alıblar.
Polad Həşimov Tovuz istiqamətində 2020-ci ilin iyul döyüşlərində həlak olub. Hərbi tibb işçisi Arəstə Baxışova 2020-ci il Vətən müharibəsi zamanı həyatını qurban verib.
Hər iki gənc şəhid ailələrinə dəstək proqramı çərçivəsində Baku Oxford School-da təhsil alıb — bu təşəbbüs məktəbdə artıq uzun illərdir həyata keçirilir. Hazırda məktəbdə Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda həyatını qurban vermiş şəhidlərin 16 övladı tamamilə pulsuz əsaslarla təhsil alır.
Baku Oxford School üçün bu proqram formal xarakter daşımır, məktəbin missiyasının bir hissəsidir: qəhrəmanların uşaqlarına keyfiyyətli təhsilə və gələcək üçün bərabər imkanlara, ailənin maddi vəziyyətindən asılı olmayaraq çıxış imkanı yaradır. Teymur və Mərdanın məzun olması bu dəstəyin real nəticələr verdiyinin növbəti təsdiqidir.
Məktəb məzunları təbrik edir və onlara gələcək təhsil və həyatlarında uğurlar arzulayır. Şəhid ailələrinə dəstək proqramı fəaliyyətini davam etdirir, şəhid övladlarına Baku Oxford School-da keyfiyyətli təhsil almağa kömək edir.