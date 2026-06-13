Xameneinin dəfn mərasiminin vaxtı açıqlandı
Fevralın 28-də ABŞ və İsrailin hava zərbələri nəticəsində həlak olduğu bildirilən İranın sabiq Ali Lideri Ayətullah Seyid Əli Xameneinin dəfn mərasiminin vaxtı açıqlanıb.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə İran dövlət televiziyası – IRIB məlumat yayıb.
Bildirilib ki, dövlət səviyyəli rəsmi vida mərasimləri iyul ayının əvvəlində keçiriləcək. Məlumata əsasən, ilk cənazə mərasimi iyulun 4-5-də Tehranda yerləşən İmam Xomeyni Müsəlla məscidində baş tutacaq.
Daha sonra iyulun 6-da paytaxtda ikinci kütləvi vida mərasimi təşkil olunacaq. İyulun 7-də isə cənazə dini mərkəz hesab edilən Qum şəhərinə aparılacaq və burada növbəti mərasim keçiriləcək.
Yekun vida mərasiminin iyulun 9-da Məşhəd şəhərində keçirilməsi planlaşdırılır. Xameneinin nəşi həmin gün Məşhəddə yerləşən İmam Rza türbəsinin daxilində xüsusi ayrılmış sahədə dəfn olunacaq.