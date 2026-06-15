ABŞ İranla sülh sazişinin bağlandığını elan etdi, Tehran hələ təsdiqləməyib
ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif Birləşmiş Ştatlar və İran İslam Respublikası arasında sülh sazişinin əldə edildiyini elan ediblər.
Bunu 1news.az Amerika KİV-lərinə istinadən xəbər verir.
“İran İslam Respublikası ilə razılaşma tamamilə tamamlanıb”, — deyə Tramp Truth Social sosial şəbəkəsində bildirib. O, həmçinin Hörmüz boğazının açılmasını və ABŞ-ın İran sahillərindən dərhal dəniz blokadasının götürülməsini əmr edib.
Pakistanın baş naziri Şahbaz Şərif vasitəçi kimi çıxış edərək, “bütün cəbhələrdə, o cümlədən Livan da daxil olmaqla hərbi əməliyyatların dərhal və qəti dayandırılması” barədə razılığın əldə olunduğunu bildirib. Sənədin imzalanması cümə gününə planlaşdırılıb; Pakistanın baş naziri dəqiqləşdirib ki, buna qədər “ilkin məsləhətləşmələr” keçiriləcək.
Bununla belə, İran tərəfi hələ ki sazişin bağlanması ilə bağlı məlumatları rəsmi olaraq təsdiqləməyib.
Daha əvvəl Vaşinqton və Tehran saziş layihəsinin, xüsusilə İran aktivlərinin dondurulmasının aradan qaldırılması məsələsi ilə bağlı nəzərəçarpacaq dərəcədə fərqli şərhlər veriblər.
Saziş 28 fevralda başlayan və ABŞ və İsrailin İran ərazisinə zərbələri ilə müşayiət olunan müharibəni başa çatdırmaq məqsədi daşıyır. Apreldə əldə edilən atəşkəs Hörmüz boğazı ətrafındakı mübahisə səbəbindən dəfələrlə pozulub — müharibədən əvvəl dünya neft tədarükünün təxminən 20%-i bu əsas nəqliyyat arteriyasından keçib.
Vəziyyəti əlavə olaraq İsrailin Beyrutun ətraflarına davam edən zərbələri mürəkkəbləşdirir ki, bu da elan edilmiş razılaşmaların davamlılığını sual altına qoyur.