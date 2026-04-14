Azərbaycanda sürücülərin iş və istirahət rejiminin təmin edilməsi ilə bağlı YENİLİK
Avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq daşımalarda sürücülərin iş və istirahət rejiminə riayət olunmasının təmin edilməsi məqsədilə zəruri tədbirlər həyata keçirilib.
1news.az xəbər verir ki, Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) Avropa Komissiyasının Birgə Araşdırma Mərkəzinin İspra şəhərində təşkil edilən sessiyasında təmsil olunub. Prosedur qaydalarına uyğun olaraq rəqəmsal taxoqraf sisteminə aid Milli Açarlar yenilənərək sertifikatlaşdırılıb və istehsalçı şirkətə təhvil verilib.
Taxoqraf kartlarının istehsalına dair nəzərdə tutulan bütün işlər yekunlaşdırılıb, kartların istehsalına başlanılıb və ilk kartlar artıq Azərbaycana çatdırılıb.
Beynəlxalq yükdaşıma fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən şəxslər taxoqrafdan istifadə, ona texniki xidmət üzrə xüsusi proqram əsasında hazırlıq keçərək müvafiq şəhadətnamə əldə edə, daha sonra AYNA-nın Elektron xidmətlər portalı vasitəsilə taxoqraf kartının alınması üçün müraciət edə bilərlər.
Qeyd edək ki, avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq daşımalarda sürücülərin iş və istirahət rejiminə riayət olunmasının təmin edilməsi məqsədilə son 5 il ərzində 12 624 rəqəmsal taxoqraf kartı ölkəyə gətirilib, operator və sürücülərə təqdim edilib.