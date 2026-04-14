 Azərbaycanda sürücülərin iş və istirahət rejiminin təmin edilməsi ilə bağlı YENİLİK | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Azərbaycanda sürücülərin iş və istirahət rejiminin təmin edilməsi ilə bağlı YENİLİK

Qafar Ağayev13:01 - Bu gün
Azərbaycanda sürücülərin iş və istirahət rejiminin təmin edilməsi ilə bağlı YENİLİK

Avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq daşımalarda sürücülərin iş və istirahət rejiminə riayət olunmasının təmin edilməsi məqsədilə zəruri tədbirlər həyata keçirilib.

1news.az xəbər verir ki, Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) Avropa Komissiyasının Birgə Araşdırma Mərkəzinin İspra şəhərində təşkil edilən sessiyasında təmsil olunub. Prosedur qaydalarına uyğun olaraq rəqəmsal taxoqraf sisteminə aid Milli Açarlar yenilənərək sertifikatlaşdırılıb və istehsalçı şirkətə təhvil verilib.

Taxoqraf kartlarının istehsalına dair nəzərdə tutulan bütün işlər yekunlaşdırılıb, kartların istehsalına başlanılıb və ilk kartlar artıq Azərbaycana çatdırılıb.

Beynəlxalq yükdaşıma fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən şəxslər taxoqrafdan istifadə, ona texniki xidmət üzrə xüsusi proqram əsasında hazırlıq keçərək müvafiq şəhadətnamə əldə edə, daha sonra AYNA-nın Elektron xidmətlər portalı vasitəsilə taxoqraf kartının alınması üçün müraciət edə bilərlər.

Qeyd edək ki, avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq daşımalarda sürücülərin iş və istirahət rejiminə riayət olunmasının təmin edilməsi məqsədilə son 5 il ərzində 12 624 rəqəmsal taxoqraf kartı ölkəyə gətirilib, operator və sürücülərə təqdim edilib.

Paylaş:
155

Aktual

Rəsmi

Azərbaycanda ödənişli avtomagistrallarda maksimum sürət həddi təsdiqləndi

Cəmiyyət

Anar Bayramov TƏBİB-in İcraçı direktoru təyin edilib - DOSYE

Siyasət

İqtisadi Şuranın növbəti iclası keçirilib

Mövqe

Bakı küçələrində inklüzivlik: Avtobuslar müasir, yollar isə problemli – ŞƏRH - FOTO

Cəmiyyət

Anar Bayramov TƏBİB-in İcraçı direktoru təyin edilib - DOSYE

Azərbaycanda əhalinin sayı açıqlandı

Nikahların sayı azalıb

Bakıda binada partlayış - ölən və xəsarət alanlar var

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Avant qeyri yaşayış sahələri satışa çıxarıldı, 3000 ailəlik nəhəng kompleksdə biznes qurmaq imkanları! - FOTO

Qəbələdə Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələrinin dəyirmi masası başladı - FOTO - VİDEO

Rəis müavini təyin edilən, rütbəsi artırılan Yaşar Əməşov kimdir? - DOSYE

Güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Son xəbərlər

Anar Bayramov TƏBİB-in İcraçı direktoru təyin edilib - DOSYE

Bu gün, 20:16

Azərbaycanda əhalinin sayı açıqlandı

Bu gün, 17:57

İqtisadi Şuranın növbəti iclası keçirilib

Bu gün, 17:50

Nikahların sayı azalıb

Bu gün, 17:45

Azərbaycanda ödənişli avtomagistrallarda maksimum sürət həddi təsdiqləndi

Bu gün, 17:36

Sahibə Qafarova Türkiyədə işgüzar səfərdədir

Bu gün, 17:31

Bakıda binada partlayış - ölən və xəsarət alanlar var

Bu gün, 17:25

Bakı küçələrində inklüzivlik: Avtobuslar müasir, yollar isə problemli – ŞƏRH - FOTO

Bu gün, 17:17

Türkiyədə zəlzələ oldu

Bu gün, 17:09

Yelo Bank ilk rübdə faiz gəlirlərini 25% artırıb

Bu gün, 17:02

İranla müharibədə İsraildə 35 nəfər ölüb, 8 mindən çox yaralı var

Bu gün, 16:45

Dövlət Başçısı Esvatininin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:33

Prezident Kolumbiyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:32

İlham Əliyev Somalinin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:30

Azərbaycanda daşınmaz əmlakın sığortasında yeni yanaşma tətbiq olunacaq

Bu gün, 16:25

Taksilərin sığorta haqqı niyə artırıldı? – AMB-dən izah

Bu gün, 16:15

Yaxın Şərqdəki proseslər Azərbaycanda inflyasiyaya necə təsir edir? – AMB rəsmisi açıqladı

Bu gün, 16:12

Gürcüstanda qumar qaydalarının pozulması ilə bağlı cərimələr kəskin artırılır

Bu gün, 16:10

Taksi sahəsində YENİ QƏRAR: Haqlar artırıldı

Bu gün, 15:49

Azərbaycanda maliyyə sektorunun aktivlərində artım qeydə alınıb

Bu gün, 15:30
Bütün xəbərlər