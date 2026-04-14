Yaxın Şərqdəki proseslər Azərbaycanda inflyasiyaya necə təsir edir? – AMB rəsmisi açıqladı

“Yaxın Şərqdə baş verən proseslərin Azərbaycan iqtisadiyyatına təsiri əsasən inflyasiya kanalları üzərindən qiymətləndirilir”.

1news.az xəbər verir ki, bunu AMB-nin Baş direktoru Şahin Mahmudzadə bildirib.

Onun sözlərinə görə, neft qiymətlərinin artması Azərbaycanın ixrac gəlirlərinin və valyuta ehtiyatlarının yüksəlməsi, həmçinin ticarət balansının möhkəmlənməsi baxımından müsbət amil kimi çıxış edib.

Eyni zamanda, o qeyd edib ki, neftin bahalaşması Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşlarında inflyasiyanın artmasına səbəb olur ki, bu da ölkəyə idxal inflyasiyası kimi təsir göstərir.

Mahmudzadə bildirib ki, tərəfdaş ölkələrin əksəriyyətinin neft idxalçısı olması və onların valyutalarının ucuzlaşması bu təsirlərin yekun nəticəsini indiki mərhələdə dəqiq qiymətləndirməyə imkan vermir.

AMB rəsmisi əlavə edib ki, proseslər daim nəzarətdə saxlanılır və zərurət yaranarsa, inflyasiya proqnozlarına yenidən baxılacaq.

Onun sözlərinə görə, yenilənmiş inflyasiya proqnozları və faiz dərəcəsi ilə bağlı qərar may ayının əvvəlində ictimaiyyətə açıqlanacaq.

Şahin Mahmudzadə vurğulayıb ki, digər iqtisadi amillər baxımından Azərbaycanın cənub qonşusu ilə ticarət dövriyyəsi və maliyyə inteqrasiyası məhduddur. Bu səbəbdən hazırkı mərhələdə həmin istiqamətdən bank və maliyyə sektoruna ciddi risk gözlənilmir.

O bildirib ki, buna baxmayaraq, regional proseslər diqqətlə izlənilir və hər hansı dəyişiklik olacağı təqdirdə yeni qiymətləndirmələr növbəti açıqlamalarda təqdim ediləcək.

Azərbaycanda ödənişli avtomagistrallarda maksimum sürət həddi təsdiqləndi

Anar Bayramov TƏBİB-in İcraçı direktoru təyin edilib - DOSYE

İqtisadi Şuranın növbəti iclası keçirilib

Bakı küçələrində inklüzivlik: Avtobuslar müasir, yollar isə problemli – ŞƏRH - FOTO

Azərbaycanda əhalinin sayı açıqlandı

Nikahların sayı azalıb

Bakıda binada partlayış - ölən və xəsarət alanlar var

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı ilə bağlı yayılan müzakirələrə aydınlıq gətirilib

Anar Bayramov TƏBİB-in İcraçı direktoru təyin edilib - DOSYE

Azərbaycanda əhalinin sayı açıqlandı

İqtisadi Şuranın növbəti iclası keçirilib

Nikahların sayı azalıb

Azərbaycanda ödənişli avtomagistrallarda maksimum sürət həddi təsdiqləndi

Sahibə Qafarova Türkiyədə işgüzar səfərdədir

Bakıda binada partlayış - ölən və xəsarət alanlar var

Bakı küçələrində inklüzivlik: Avtobuslar müasir, yollar isə problemli – ŞƏRH - FOTO

Türkiyədə zəlzələ oldu

Yelo Bank ilk rübdə faiz gəlirlərini 25% artırıb

İranla müharibədə İsraildə 35 nəfər ölüb, 8 mindən çox yaralı var

Dövlət Başçısı Esvatininin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - YENİLƏNİB

Prezident Kolumbiyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - YENİLƏNİB

İlham Əliyev Somalinin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - YENİLƏNİB

Azərbaycanda daşınmaz əmlakın sığortasında yeni yanaşma tətbiq olunacaq

Taksilərin sığorta haqqı niyə artırıldı? – AMB-dən izah

Gürcüstanda qumar qaydalarının pozulması ilə bağlı cərimələr kəskin artırılır

Taksi sahəsində YENİ QƏRAR: Haqlar artırıldı

Azərbaycanda maliyyə sektorunun aktivlərində artım qeydə alınıb

