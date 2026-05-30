Qurbanov “Qarabağ”la bağlı qərarını verdi
Qurban Qurbanov axır vaxtlar barəsində yayılan müxtəlif söz-söhbətlərə son qoyub.
Adı “Beşiktaş” da daxil, Türkiyə, Rusiya və Avropadan bir neçə klubla yanaşı hallanan baş məşqçi karyerası ilə bağlı növbəti mühüm qərarı verib.
1news.az-ın Sportinfo.az-a istinadən xəbərinə görə, bu barədə “Qarabağ” məlumat verib.
Bildirilib ki, qarşıdakı 3 ili Ağdam klubunda keçirəcək.
2008-ci ildəe “köhlən atlar”ı çalışdıran təcrübəli mütəxəssis 2029-cu ilədək qüvvədə olan müqaviləni imzalayıb. Yeni kontrakta əsasən, “Qarabağ” Qurbanovun əməkhaqqısını artırıb.
Azərbaycanın ən güclü məşqçisi ötən illər ərzində “Qarabağ”a saysız-hesabsız uğurlar qazandırıb. Komandanı 13 dəfə ölkə çempionu edib, 6 dəfə kuboku başı üzərinə qaldırıb.
