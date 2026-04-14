 Azərbaycan-Latviya iqtisadi əməkdaşlığı müzakirə edilib
İqtisadiyyat

Azərbaycan-Latviya iqtisadi əməkdaşlığı müzakirə edilib

Qafar Ağayev11:51 - Bu gün
Azərbaycan və Latviya arasında iqtisadi əlaqələrin inkişaf perspektivləri müzakirə edilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov “X” hesabında paylaşım edib.

“Latviya Respublikasının Kənd Təsərrüfatı naziri və Azərbaycan–Latviya Hökumətlərarası Komissiyanın həmsədri Armands Krauze ilə keçirilən görüş zamanı ölkələrimiz arasında iqtisadi əlaqələrin inkişaf perspektivlərini vurğuladıq.

Həmçinin ticarət, enerji, investisiya, nəqliyyat və kənd təsərrüfatı sahələrində birgə fəaliyyətin genişləndirilməsi imkanlarını müzakirə etdik”, - paylaşımda qeyd edilib.

