ABB-nin AI-nur və AI-khanı - 1 milyondan çox qarşılıqlı ünsiyyət, 3 yeni imkan!

14:52 - Bu gün
ABB müştərilərinin danışan süni intellekt köməkçiləri AI-nur və AI-khanın imkanları yeni funksiyalarla daha da genişlənib.

Mobil rabitə ödənişləri, bankdaxili və digər banklara köçürmələr, fərdi maliyyə məsləhəti
Artıq mobil rabitə ödənişlərini (Azercell, Bakcel, Nar) də sadəcə onlarla danışıb həyata keçirmək olar.
Bundan başqa, AI-nur və AI-khan indi müştərilərə fərdi maliyyə meneceri kimi də kömək göstərir. Apardıqları əməliyyatlara əsasən, onların aylıq gəlir və xərcləri ilə bağlı suallarını cavablandırır, vəsaitlərini düzgün idarə etməkdə dəstək olur.
Artıq həm ABB kartına, həm digər bank kartına kart nömrəsi və ya şablonla köçürmələri də süni intellekt köməkçiləri ilə yerinə yetirmək mümkündür.

İstifadəçilərin 56%-i AI-nurla, 44%-i AI-khan-la danışıb
Qısa zamanda ABB-nin 150 minə yaxın müştərisi süni intellekt köməkçisinin xidmətindən faydalanıb və istifadəçi sayı sürətlə artmaqdadır. İndiyə qədər süni intellekt köməkçiləri ilə 1 milyondan çox qarşılıqlı ünsiyyət qurulub. İstifadəçilərin 56%-i köməkçi kimi AI-nuru, 44%-i isə AI-khanı seçib.
AI-nur və AI-khan Bankın xidmət və məhsulları ilə bağlı əksər məsələlərdə operativ kömək göstərir, bank əməliyyatlarını, o cümlədən müştərinin kartları və hesabları arasında, eləcə də mobil nömrə ilə digər şəxslərə köçürmə əməliyyatlarını səsli komandalarla yerinə yetirir, sualları cavablandırırlar.
Zərurət yarandıqda müştərinin kartının bloklaşdırılmasını, yaxud yenidən aktivləşdirilməsini də AI-khan və AI-nur həyata keçirir!

Bank əməliyyatları daha rahat, sürətli və təhlükəsiz
Yeni süni intellekt texnologiyası müştərilərə bank əməliyyatlarını daha rahat və sürətli şəkildə həyata keçirməyə imkan yaradır. Bu zaman təhlükəsizlik də ən yüksək səviyyədə qorunur.
ABB yeni funksiyalarla müştərilərin süni intellektdən istifadə təcrübəsini tezliklə daha da inkişaf etdirəcək.
ABB-nin müasir, faydalı və universal məhsul və xidmətləri barədə məlumatları Bankın filial və şöbələrindən, https://abb-bank.az/ rəsmi internet səhifəsindən və ya 937 nömrəli Məlumat Mərkəzindən, həmçinin sosial şəbəkələrdəki rəsmi korporativ səhifələrindən əldə etmək olar.

