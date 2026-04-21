Azərbaycandan Ermənistana dizel göndərilib - YENİLƏNİB
Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası ixrac olunub.
1news.az xəbər verir ki, bu gün Azərbaycandan Ermənistana 16 vaqon (974 ton) dizel yanacağı yola salınıb.
Qeyd edək ki, indiyədək Azərbaycandan Ermənistana 7610 ton dizel, 979 ton Aİ-92 benzini və 2955 ton Aİ-95 benzini ixrac olunub.
***
09:37
09:37
Azərbaycandan Ermənistana dizel göndəriləcək.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu gün Azərbaycandan Ermənistana 16 vaqon dizel yanacağı ixrac olunacaq.
297