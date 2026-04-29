Sumqayıtın “Odlar Yurdu” komandası çempionatdan kənarlaşdırılıb
1news.az xəbər verir ki, bu barədə milli assosiasiyanın İntizam Komitəsi qərar çıxarıb.
Komandanın "Məhəllə uşaqları" (Sumqayıt) ilə matçı heyətlərində yetərsay olmadığı üçün baş tutmayıb. "Odlar Yurdu" 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət alıb və bu hal üçüncü dəfə təkrarlandığına görə turnirdən uzaqlaşdırılıb.
Bundan əlavə, AFFA U-15 Liqasında "Xudat City" komandası "Karvan-Yevlax"la görüşə çıxmaqdan imtina etdiyinə görə 0:3 hesablı texniki məğlubiyyətlə üzləşib.
