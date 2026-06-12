 Sərhəddə film kimi əməliyyat: PUA ilə gətirilən narkotik ələ keçirildi | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Sərhəddə film kimi əməliyyat: PUA ilə gətirilən narkotik ələ keçirildi

First News Media14:16 - Bu gün
Sərhəddə film kimi əməliyyat: PUA ilə gətirilən narkotik ələ keçirildi

Külli miqdarda narkotik vasitənin ölkə ərazisinə keçirilməsinin qarşısı alınıb.

Dövlət Sərhəd Xidmətinin Mətbuat Mərkəzindən 1news.az-a verilən xəbərə görə, Sərhəd Qoşunları Komandanlığının “Lənkəran” sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində aparılmış sərhəd axtarışı və əməliyyat tədbirləri nəticəsində külli miqdarda narkotik vasitənin pilotsuz uçuş aparatı (PUA) vasitəsilə İran İslam Respublikasından Azərbaycan Respublikası ərazisinə keçirilməsinin qarşısı alınıb.

Axtarış tədbirləri nəticəsində sərhədyanı sahədən ümumi çəkisi 13 kiloqram 956 qram narkotik vasitə marixuana aşkar olunaraq götürülüb.

Fakt üzrə əməliyyat-istintaq tədbirləri davam etdirilir.

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