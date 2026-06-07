Nikol Paşinyan səs verib

Ermənistanda növbəti parlament seçkiləri iyunun 7-də başlayıb.
1news.az
xəbər verir ki, Nikol Paşinyan səsvermədə 143 saylı uşaq bağçasında yerləşən seçki məntəqəsində iştirak edib.
Seçkilərdə ümumilikdə 18 siyasi qüvvə – 16 partiya və 2 partiya bloku mübarizə aparır. Bunlar arasında hakim “Vətəndaş müqaviləsi” partiyası, müxalif Robert Koçaryanın rəhbərlik etdiyi “Ermənistan” bloku və Narek Karapetyanın rəhbərlik etdiyi “Güclü Ermənistan” bloku yer alır.
MSK-nın yekun məlumatına görə, seçkilərdə səsvermə hüququna malik vətəndaşların sayı 2,5 milyona yaxındır.