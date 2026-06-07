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Siyasət

Nikol Paşinyan səs verib

Qafar Ağayev10:39 - Bu gün
Nikol Paşinyan səs verib
Ermənistanda növbəti parlament seçkiləri iyunun 7-də başlayıb. 1news.az xəbər verir ki, Nikol Paşinyan səsvermədə 143 saylı uşaq bağçasında yerləşən seçki məntəqəsində iştirak edib. Seçkilərdə ümumilikdə 18 siyasi qüvvə – 16 partiya və 2 partiya bloku mübarizə aparır. Bunlar arasında hakim “Vətəndaş müqaviləsi” partiyası, müxalif Robert Koçaryanın rəhbərlik etdiyi “Ermənistan” bloku və Narek Karapetyanın rəhbərlik etdiyi “Güclü Ermənistan” bloku yer alır. MSK-nın yekun məlumatına görə, seçkilərdə səsvermə hüququna malik vətəndaşların sayı 2,5 milyona yaxındır.
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