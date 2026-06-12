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İdman

DÇ-2026: Kanada və ABŞ yığmaları ilk oyunlarına çıxacaq

First News Media16:06 - Bu gün
DÇ-2026: Kanada və ABŞ yığmaları ilk oyunlarına çıxacaq

ABŞ, Kanada və Meksikada təşkil olunan futbol üzrə dünya çempionatının B qrupunda mübarizəyə bu gün start veriləcək.

1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, ev sahibi komandalardan Kanada Bosniya və Herseqovinanı sınağa çəkəcək.

Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək.

Sabah, saat 05:00-da isə D qrupunda ABŞ - Paraqvay matçı baş tutacaq.

DÇ-2026

B qrupu

I tur

12 iyun

23:00. Kanada - Bosniya və Herseqovina

Baş hakim: Fakundo Telyo (Argentina).

Toronto stadionu

13 iyun

D qrupu

I tur

05:00. ABŞ - Paraqvay

Baş hakim: Denni Makkeli (Niderland).

Los Anceles stadionu

Xatırladaq ki, 48 komandanın iştirak etdiyi DÇ-2026 iyulun 19-da başa çatacaq.

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