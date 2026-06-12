DÇ-2026: Kanada və ABŞ yığmaları ilk oyunlarına çıxacaq
ABŞ, Kanada və Meksikada təşkil olunan futbol üzrə dünya çempionatının B qrupunda mübarizəyə bu gün start veriləcək.
1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, ev sahibi komandalardan Kanada Bosniya və Herseqovinanı sınağa çəkəcək.
Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək.
Sabah, saat 05:00-da isə D qrupunda ABŞ - Paraqvay matçı baş tutacaq.
DÇ-2026
B qrupu
I tur
12 iyun
23:00. Kanada - Bosniya və Herseqovina
Baş hakim: Fakundo Telyo (Argentina).
Toronto stadionu
13 iyun
D qrupu
I tur
05:00. ABŞ - Paraqvay
Baş hakim: Denni Makkeli (Niderland).
Los Anceles stadionu
Xatırladaq ki, 48 komandanın iştirak etdiyi DÇ-2026 iyulun 19-da başa çatacaq.
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