Kamal Cəfərov: Sosial şəbəkələrdə məzmun yaratma qaydaları sərtləşdirilməlidir
Sosial şəbəkələrdə məzmun yaradılması qaydalarının sərtləşdirilməsinə ehtiyac var.
1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, bunu deputat Kamal Cəfərov Milli Məclisin növbədənkənar sessiyasının bugünkü iclasında deyib.
Deputat bu konteksdə Çin təcrübəsinin effektiv ola biləcəyini vurğulayıb.
"Bəzən təhsili olmayan şəxslər hər hansı istiqamət üzrə çox məsuliyyətsiz tövsiyələr verirlər. Hesab edirəm ki, bu məsələ də araşdırılmalı və ciddi dəyişikliklər həyata keçirilməlidir".
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