Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatlar Qarabağa səfər çərçivəsində Xankəndini ziyarət ediblər
Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri Xankəndiyə gəliblər.
1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, nümayəndə heyəti səfər çərçivəsində Zəfər parkı ziyarət edib.
Onlar şəhərdə aparılan bərpa işləri ilə tanış olublar.
Qeyd edək ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzura ikigünlük səfərdə ümumilikdə 62 ölkə və beynəlxalq təşkilatın 150-dən çox səfiri, diplomatı, hərbi attaşesi və digər nümayəndəsi iştirak edir.
Diplomatik korpusu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev müşayiət edir.
