AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun 0,6 % artaraq 1,9934 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 2,2660 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9934
|
100 Rusiya rublu
|
2,2660
|
1 Avstraliya dolları
|
1,2224
|
1 Belarus rublu
|
0,6031
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1152
|
1 Çexiya kronu
|
0,0817
|
1 Çin yuanı
|
0,2489
|
1 Danimarka kronu
|
0,2668
|
1 Gürcü larisi
|
0,6330
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2170
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0179
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,3114
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1839
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1732
|
1 İsrail şekeli
|
0,5772
|
1 Kanada dolları
|
1,2512
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5243
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3670
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5472
|
1 Moldova leyi
|
0,0989
|
1 Norveç kronu
|
0,1832
|
100 Özbək somu
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6097
|
1 Polşa zlotası
|
0,4685
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3833
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0170
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3348
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3324
|
Türk lirəsi
|
0,0376
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0387
|
Yapon yeni
|
1,0812
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0019
|
Qızıl
|
7834,7050
|
Gümüş
|
125,5205
|
Platin
|
3365,1415
|
Palladium
|
2594,2340