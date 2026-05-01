AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev10:16 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun 0,6 % artaraq 1,9934 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 2,2660 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9934

100 Rusiya rublu

2,2660

1 Avstraliya dolları

1,2224

1 Belarus rublu

0,6031

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1152

1 Çexiya kronu

0,0817

1 Çin yuanı

0,2489

1 Danimarka kronu

0,2668

1 Gürcü larisi

0,6330

1 Honq Konq dolları

0,2170

1 Hindistan rupisi

0,0179

1 İngilis funt sterlinqi

2,3114

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1839

1 İsveçrə frankı

2,1732

1 İsrail şekeli

0,5772

1 Kanada dolları

1,2512

1 Küveyt dinarı

5,5243

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3670

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5472

1 Moldova leyi

0,0989

1 Norveç kronu

0,1832

100 Özbək somu

0,0142

100 Pakistan rupisi

0,6097

1 Polşa zlotası

0,4685

1 Rumıniya leyi

0,3833

1 Serbiya dinarı

0,0170

1 Sinqapur dolları

1,3348

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4533

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3324

Türk lirəsi

0,0376

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0387

Yapon yeni

1,0812

Yeni Zelandiya dolları

1,0019

Qızıl

7834,7050

Gümüş

125,5205

Platin

3365,1415

Palladium

2594,2340

Siyasət

Aİ səfiri Azərbaycan XİN-ə çağırılıb, ona etiraz notası təqdim olunub

Cəmiyyət

4 xəstəxanaya yeni direktorlar təyin edildi - FOTO

Cəmiyyət

Mayın 3-də Bakının bəzi ərazilərində nəqliyyatın hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq - SİYAHI

Cəmiyyət

TƏBİB-in icraçı direktoruna müavin təyin olunub - DOSYE

Cəmiyyət

Azərbaycanda şənbə günü 26 dərəcəyədək isti olacaq

Lənkəranda Xəzər dənizini çirkləndirən quş kəsim sexinin rəhbəri cəzalandırıldı

“Toy karvanları”nda qayda pozuntuları: sürücülərə xəbərdarlıq edildi

Azərbaycanda bu gündən balıq ovu qadağan edilib

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Güclü külək toy çadırını uçurub

Xocalıya və Ağdərəyə növbəti köç olub, yeni mənzillərin açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİB

“İdrak” Liseyində güllələnən müəllim işdən ayrılıb? - AÇIQLAMA - YENİLƏNİB

Bakıda gənc memarlar və tələbələr arasında memarlıq müsabiqəsi keçirilib

Türkiyəli müğənni Tülay Özer vəfat edib

Bu gün, 12:54

“Spotify” musiqi platformasında yenilik tətbiq olunacaq

Bu gün, 12:45

Azərbaycanda şənbə günü 26 dərəcəyədək isti olacaq

Bu gün, 12:35

Azərbaycan Avropa Parlamenti ilə əlaqələri dayandırdı

Bu gün, 12:22

Fələstinli jurnalist: İsrail həbsxanasına daxil olanda 120 kq idim, indi isə 60

Bu gün, 12:05

Lənkəranda Xəzər dənizini çirkləndirən quş kəsim sexinin rəhbəri cəzalandırıldı

Bu gün, 12:03

“Toy karvanları”nda qayda pozuntuları: sürücülərə xəbərdarlıq edildi

Bu gün, 11:54

Azərbaycanda bu gündən balıq ovu qadağan edilib

Bu gün, 11:46

Milli Məclisdə Avropa Parlamentinin Azərbaycan əleyhinə fəaliyyətinə görə komissiya yardıldı

Bu gün, 11:41

Bakıda “İctimai proseslər media müstəvisində” mövzusunda III Forum keçirilir

Bu gün, 11:21

4 xəstəxanaya yeni direktorlar təyin edildi - FOTO

Bu gün, 11:21

Tramp İranın Dünya Kubokuna qatılmasına dəstək verdi

Bu gün, 11:18

Aİ səfiri Azərbaycan XİN-ə çağırılıb, ona etiraz notası təqdim olunub

Bu gün, 11:14

Mayın 3-də Bakının bəzi ərazilərində nəqliyyatın hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq - SİYAHI

Bu gün, 11:05

Milli Məclisin iclası başlayıb

Bu gün, 11:04

Kamaləddin Qafarov: Azərbaycanda idman siyasəti sistemli və uzunmüddətli strategiyaya əsaslanır

Bu gün, 10:59

Məşhur rejissorun “Oskar”ı hava limanında itdi

Bu gün, 10:39

BDYPİ: “Təmiz hava” aylığı çərçivəsində nəzarət tədbirləri davam etdirilir

Bu gün, 10:33

Küləklə bağlı - Xəbərdarlıq

Bu gün, 10:31

TƏBİB-in icraçı direktoruna müavin təyin olunub - DOSYE

Bu gün, 10:23
Bütün xəbərlər