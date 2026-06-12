 ChatGPT istifadəçilərinə yeni dələduzluq sxemi ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

ChatGPT istifadəçilərinə yeni dələduzluq sxemi ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ

First News Media13:26 - Bu gün
ChatGPT istifadəçilərinə yeni dələduzluq sxemi ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ

Kibertəhlükəsizlik mütəxəssisləri internet fırıldaqçılarının süni intellekt xidmətlərindən istifadə edərək saxta onlayn mağazaları tanıtmaq üçün yeni üsula əl atdıqlarını açıqlayıblar.

1news.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, "Ask Silver" şirkətinin apardığı araşdırma bəzi süni intellekt platformalarının istifadəçilərə rəsmi ticarət saytları əvəzinə tanınmış brendlərin saxta nüsxələrini tövsiyə edə bildiyini ortaya çıxarıb.

Mütəxəssislərin sözlərinə görə, bu saxta saytlar görünüş baxımından orijinal mağazalardan demək olar ki, seçilmir və alıcıların pul və ödəniş məlumatlarını ələ keçirmək məqsədi daşıyır. Araşdırma zamanı məlum olub ki, dələduzlar öz saytlarının süni intellektin cavablarında daha tez-tez görünməsi üçün müxtəlif manipulyasiya üsullarından istifadə edirlər. Nəticədə istifadəçilər saxta saytlara yönləndirilərək onları rəsmi mənbə hesab edə bilirlər.

Tədqiqat çərçivəsində Böyük Britaniyada fəaliyyət göstərən bir sıra məşhur brendlərin saxta versiyaları aşkarlanıb. Fırıldaqçılar alıcıları cəlb etmək üçün orijinal saytlara bənzər dizayndan, oxşar domen adlarından və məhsullara tətbiq olunan böyük endirimlərdən istifadə ediblər. Mütəxəssislər onlayn alış-veriş zamanı sayt ünvanlarını diqqətlə yoxlamağı, həddindən artıq ucuz təkliflərə qarşı ehtiyatlı olmağı və qeyri-adi ödəniş üsulları tələb edən resurslardan uzaq durmağı tövsiyə edirlər.

Brendləri saxtalaşdırılan şirkətlərin nümayəndələri bildiriblər ki, belə platformaların bloklanması istiqamətində iş aparılır. Öz növbəsində, ChatGPT-nin tərtibatçıları aşkarlanan saxta resursların artıq xidmətin axtarış nəticələrindən çıxarıldığını və istifadəçilərin xüsusi geribildirim vasitələri ilə bu cür halları bildirə biləcəyini açıqlayıblar.

Ekspertlər vurğulayırlar ki, süni intellektin təqdim etdiyi tövsiyələri saytın etibarlılığına zəmanət kimi qəbul etmək olmaz. Hər hansı alış-veriş etməzdən əvvəl internet mağazasının həqiqiliyini müstəqil şəkildə yoxlamaq vacibdir.

Paylaş:
90

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycanda zəlzələ olub

Cəmiyyət

Hadrut və Qırmızı Bazar sakinlərini qəbul etdi - FOTO

Cəmiyyət

TƏBİB-in yoxlamaları nəticəsində 9 əməkdaş işdən çıxarıldı

Siyasət

Azərbaycan Portuqaliyada səfirlik açacaq

Cəmiyyət

“Sədərək”də biznesmen bıçaqlanıb

Beyləqanda 65 yaşlı kişi kanalda batıb

Balakəndə 10 tona yaxın çətənə kolu məhv edilib

Lənkəranın məşhur şəlaləsində ölüm hadisəsi

Redaktorun seçimi

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

Sizin üçün xəbərlər

Hyatt Regency Baku-da Azərbaycan Mətbəxinə İnnovativ Baxış - FOTO

Bərdədəki faciəvi qəzada həyatını itirən hərbçimizin FOTOSU

Şahdağda qarın hündürlüyü 1 santimetrdir - faktiki hava

Gədəbəyə dolu düşüb

Son xəbərlər

“Sədərək”də biznesmen bıçaqlanıb

Bu gün, 17:53

Beyləqanda 65 yaşlı kişi kanalda batıb

Bu gün, 17:44

Balakəndə 10 tona yaxın çətənə kolu məhv edilib

Bu gün, 17:33

Lənkəranın məşhur şəlaləsində ölüm hadisəsi

Bu gün, 17:26

Azərbaycan və Ekvadorun diplomatik, rəsmi və xidməti pasport sahibləri viza tələblərindən azad ediləcək

Bu gün, 17:11

Bu gün Xalq artisti Hacıbaba Bağırovun doğum günüdür

Bu gün, 17:02

AMB ötən il bazar iştirakçılarını 644 min manat cərmələyib

Bu gün, 16:46

Azərbaycanda ötən il 1 000-ə yaxın saxta pul nişanı dövriyyədən çıxarılıb

Bu gün, 16:28

Hadrut və Qırmızı Bazar sakinlərini qəbul etdi - FOTO

Bu gün, 16:20

FHN: Qəbələdəki zəlzələdə dağıntı və tələfat yoxdur

Bu gün, 16:15

DÇ-2026: Kanada və ABŞ yığmaları ilk oyunlarına çıxacaq

Bu gün, 16:06

TƏBİB-in yoxlamaları nəticəsində 9 əməkdaş işdən çıxarıldı

Bu gün, 15:58

Dövlət və özəl qurumların adından fişinq mesajları göndərilir

Bu gün, 15:43

Azərbaycanda zəlzələ olub

Bu gün, 15:36

Bakıda AmCham-ın təşkilatçılığı ilə "Technovation by PMI" forumu keçirildi - FOTO

Bu gün, 15:21

TƏBİB-in tabeliyindəki 4 müəssisədə yoxlama aparılır

Bu gün, 15:17

Bu ərzaqların qiyməti qalxdı

Bu gün, 14:53

"Mançester Siti" "Çelsi"nin müdafiəçisi Malo Qyusto ilə maraqlanır

Bu gün, 14:39

Kamal Cəfərov: Sosial şəbəkələrdə məzmun yaratma qaydaları sərtləşdirilməlidir

Bu gün, 14:29

Sərhəddə film kimi əməliyyat: PUA ilə gətirilən narkotik ələ keçirildi

Bu gün, 14:16
Bütün xəbərlər