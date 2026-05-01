Azərbaycan turizm sahəsində Meksika ilə əməkdaşlığı gücləndirir

13:32 - Bu gün
Azərbaycan turizm sahəsində Meksika ilə əməkdaşlığı gücləndirir

Dövlət Turizm Agentliyi yanında Azərbaycan Turizm Bürosu (ATB) 27-30 aprelda Akapulko şəhərində keçirilən və Amerika qitəsinin aparıcı turizm platformalarından biri hesab olunan "Tianguis Turistico Mexico 2026" sərgisində iştirak edib.

1news.az Agentliyə istinadən xəbər verir ki, səfər çərçivəsində Büronun İdarə Heyətinin sədri Florian Zenqstşmid Meksikanın Turizm Katibliyinin Təbliğat, İnnovasiya, Dayanıqlılıq və Turizm Peşəkarlığının Artırılması üzrə rəhbəri Miqel Aqinya Rodrigez, eləcə də Meksika Turizm Assosiasiyaları Federasiyasının (FEMATUR) Beynəlxalq əlaqələr üzrə vitse-prezidenti Xuan Karlos Arnau Avila ilə ikitərəfli görüşlər keçirib.

Turizm sənayesi nümayəndələri, aviaşirkətlər və beynəlxalq təşkilatlarla baş tutan görüşlərdə Azərbaycan və Meksika arasında turizm əməkdaşlığının inkişaf perspektivləri və qarşılıqlı tərəfdaşlıq imkanları müzakirə olunub.

Aprelin 29-da Meksikanın Dünya İrsi Şəhərləri Milli Assosiasiyasının "Tianguis Turístico" çərçivəsində təşkil etdiyi xüsusi tədbirdə ATB nümayəndəsi Azərbaycanın tarixi, mədəni irsi və müxtəlif turizm imkanları barədə təqdimatla çıxış edib.

50-ci dəfə keçirilən "Tianguis Turistico" Meksika və ümumilikdə Amerika qitəsinin ən nüfuzlu turizm tədbirlərindən biri hesab olunur. Platforma qlobal turizm sənayesinin nümayəndələrini, dövlət qurumlarını, aviaşirkətləri və beynəlxalq təşkilatları bir araya gətirir.

Azərbaycanın tədbirdə iştirakı ölkəmizin beynəlxalq turizm əlaqələrinin genişləndirilməsi, yeni əməkdaşlıq imkanlarının formalaşdırılması və turizm potensialının Amerika bazarında daha geniş tanıdılması baxımından əhəmiyyət daşıyır.

Meksika vətəndaşları üçün Azərbaycana səfər məqsədilə sadələşdirilmiş elektron viza sistemi tətbiq olunur.

Aktual

Cəmiyyət

Mehriban Əliyeva İslam Səfərli küçəsinin yenidənqurmadan sonra açılışı ilə bağlı video paylaşıb

Cəmiyyət

Aprelin 5-də keçirilmiş buraxılış imtahanının nəticələri elan olunub

Rəsmi

İlham Əliyev Bakının İslam Səfərli küçəsinin yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak edib

Cəmiyyət

Azərbaycan və İranın xarici işlər nazirləri Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər

Siyasət

Hikmət Hacıyev: Azərbaycan Ermənistana sülh əlini uzatdı

Azərbaycan turizm sahəsində Meksika ilə əməkdaşlığı gücləndirir

Azərbaycan Avropa Parlamenti ilə əlaqələri dayandırdı

Milli Məclisdə Avropa Parlamentinin Azərbaycan əleyhinə fəaliyyətinə görə komissiya yardıldı

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Milli Məclisin iclası başladı: 11 məsələyə baxılır

Nikol Paşinyan Şahin Mustafayevin Ermənistana səfərini tarixi hesab edir

Azərbaycan XİN rəsmisindən Nyu-York merinin qondarma “erməni soyqırımı” ilə bağlı bəyanatına REAKSİYA

Dövlət başçısı: Əminəm ki, gələcəkdə də qızlar qızıl medal qazanacaqlar, mən buna şübhə etmirəm

Son xəbərlər

“Bakı Marafonu 2026” ilə əlaqədar 30 marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir - SİYAHI

Bu gün, 18:15

9-cu siniflər üzrə buraxılış imtahanında 8 nəfər maksimal bal toplayıb - ADLAR

Bu gün, 17:52

Bakıda daha bir marşrutun avtobusları dəyişdirilir

Bu gün, 17:44

Mehriban Əliyeva İslam Səfərli küçəsinin yenidənqurmadan sonra açılışı ilə bağlı video paylaşıb

Bu gün, 17:40

Xarici diplomatlar Şuşada bərpa işləri ilə tanış olublar

Bu gün, 17:35

Aprelin 5-də keçirilmiş buraxılış imtahanının nəticələri elan olunub

Bu gün, 17:30

Özlərini jurnalist kimi təqdim edən şəxslər həbs edilib

Bu gün, 17:22

Hikmət Hacıyev diplomatik korpusun Xankəndiyə səfərindən yeni kadrlar paylaşıb

Bu gün, 17:19

“Azeronline”-a yeni Baş müdir təyin edilir

Bu gün, 17:18

Şöbə rəisi: 72 min peşə yox olacaq

Bu gün, 17:13

İlkin Əzizov: Artıq iş mühitində süni intellekt alətlərindən istifadə geniş vüsət alıb

Bu gün, 17:02

Yol təhlükəsizliyi ilə bağlı müsabiqə: gənclər üçün yeni imkan

Bu gün, 17:01

İlham Əliyev Bakının İslam Səfərli küçəsinin yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak edib

Bu gün, 16:49

“e-Sosial” mobil tətbiqi bu gündən fəaliyyətini dayandırıb

Bu gün, 16:39

Mərkəzi Bank valyuta bazarına müdaxilə edib

Bu gün, 16:22

Azərbaycan və İranın xarici işlər nazirləri Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər

Bu gün, 16:16

Hikmət Hacıyev: Azərbaycan Ermənistana sülh əlini uzatdı

Bu gün, 15:59

Audiovizual Şuranın aparat rəhbəri: Azərbaycanda media mühitində transformasiya prosesi güclənir

Bu gün, 15:56

DİN: Sabunçuda müalicə müəssisəsindən xəstələrin qaçması ilə bağlı məlumatlar dezinformasiyadır

Bu gün, 15:43

Tikinti sahəsi üzrə biznes kredit portfeli böyüyüb

Bu gün, 15:30
Bütün xəbərlər