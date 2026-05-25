AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

09:23 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun 0,2 % artaraq 1,9792 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,09 % azalaraq 2,3845 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9792

100 Rusiya rublu

2,3845

1 Avstraliya dolları

1,2188

1 Belarus rublu

0,6056

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1126

1 Çexiya kronu

0,0815

1 Çin yuanı

0,2507

1 Danimarka kronu

0,2649

1 Gürcü larisi

0,6356

1 Honq Konq dolları

0,2170

1 Hindistan rupisi

0,0178

1 İngilis funt sterlinqi

2,2922

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1826

1 İsveçrə frankı

2,1743

1 İsrail şekeli

0,5887

1 Kanada dolları

1,2313

1 Küveyt dinarı

5,4912

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3598

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5539

1 Moldova leyi

0,0979

1 Norveç kronu

0,1837

100 Özbək somu

0,0141

100 Pakistan rupisi

0,6095

1 Polşa zlotası

0,4671

1 Rumıniya leyi

0,3773

1 Serbiya dinarı

0,0168

1 Sinqapur dolları

1,3314

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4530

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3229

Türk lirəsi

0,0372

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0385

Yapon yeni

1,0701

Yeni Zelandiya dolları

0,9990

Qızıl

7759,1825

Gümüş

132,4109

Platin

3347,2405

Palladium

2357,6790

