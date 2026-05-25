AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun 0,2 % artaraq 1,9792 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,09 % azalaraq 2,3845 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9792
|
100 Rusiya rublu
|
2,3845
|
1 Avstraliya dolları
|
1,2188
|
1 Belarus rublu
|
0,6056
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1126
|
1 Çexiya kronu
|
0,0815
|
1 Çin yuanı
|
0,2507
|
1 Danimarka kronu
|
0,2649
|
1 Gürcü larisi
|
0,6356
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2170
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0178
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2922
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1826
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1743
|
1 İsrail şekeli
|
0,5887
|
1 Kanada dolları
|
1,2313
|
1 Küveyt dinarı
|
5,4912
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3598
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5539
|
1 Moldova leyi
|
0,0979
|
1 Norveç kronu
|
0,1837
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6095
|
1 Polşa zlotası
|
0,4671
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3773
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0168
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3314
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4530
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3229
|
Türk lirəsi
|
0,0372
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0385
|
Yapon yeni
|
1,0701
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9990
|
Qızıl
|
7759,1825
|
Gümüş
|
132,4109
|
Platin
|
3347,2405
|
Palladium
|
2357,6790