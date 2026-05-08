“Metal ayağım var, amma onu özümün bir hissəsi kimi hiss edirəm”: Xədicənin ilhamverici hekayəsi – VİDEOMÜSAHİBƏ
Bir dəfə sosial şəbəkələrdə heyrətamiz bir qızın səhifəsinə rast gəldim. Xədicə Rəhimova təkcə gözəlliyi ilə deyil, həm də inanılmaz daxili gücü ilə məni dərindən təsirləndirdi.
O, artıq altı ildir ki, ağır xəstəliklə mübarizə aparır. Bu xəstəlik səbəbindən Xədicəyə ayağının amputasiyası həyata keçirilib, lakin bu qədər ciddi sınaq belə onun ruhunu sındıra bilməyib – o, bir çox insanlar üçün əsl mərdlik nümunəsinə çevrilib. Xədicə öz səhifəsində açıq şəkildə iradə gücünü və sarsılmaz inancını nümayiş etdirir. Hazırda protez vasitəsilə hərəkət etməsinə baxmayaraq, o, aktiv həyat tərzi sürür və model kimi də fəaliyyət göstərərək gecə geyimlərinin reklamında cəsarətlə çıxış edir.
Belə səmimiyyət və cəsarəti gördükdə dərhal anladım ki, məhz Xədicə mənim yeni müsahibəmin qəhrəmanı olmalıdır. O, təklifimizi məmnuniyyətlə qəbul etdi və bu gün sizi bu gənc qızla daha yaxından tanış etməyə şadıq.
Xədicə bildirib ki, Gəncədə anadan olub, Bakı Biznes və Kooperasiya Kollecinin məzunudur və hazırda onkoloji xəstəliklə mübarizəsini davam etdirir. Bundan əlavə, o, protez mərkəzində təcrübə keçir və protezləşmə sahəsində biliklərini daha da artırır.
“2020-ci ildə ayağımda axsama hiss olunmağa başladı. Təxminən bir ay gözlədik, amma vəziyyət dəyişmədiyi üçün həkimə müraciət etdik. Biz pis heç nə düşünmürdük. Əvvəlcə mənə yanlış diaqnoz qoyuldu, daha sonra Bakıya gəldik və burada həkim onkoloji xəstəlik olduğunu müəyyən etdi. Lakin bu barədə yalnız valideynlərimə məlumat verdi — mən o zaman heç nə bilmirdim. Valideynlərim məni müalicə üçün Türkiyəyə aparmağa qərar verdilər. Məhz orada öz diaqnozumdan xəbər tutdum. Həkim sadəcə müalicə alacağımı və hər şeyin yaxşı olacağını deyirdi, ayağın amputasiyasından isə söz açmırdı”, — deyə Xədicə bildirib.
2021-ci ilin mart ayında, artıq ayaqda deformasiya yarananda ona ilk əməliyyat edilib, Xədicə xatırlayır. Bundan sonra o, 14 kurs kimyaterapiya alıb.
“Daha sonra Azərbaycana qayıtdıq, amma hər üç aydan bir müayinələr üçün Türkiyəyə gedirdim. Növbəti müayinələrdən birində xəstəliyin geri qayıtdığı və metastaz verdiyi məlum oldu. O zaman ayağın amputasiyası qərarı verildi, çünki əks halda metastazlar ağciyərlərə, daha sonra isə beyinə yayıla bilərdi və məni xilas etmək mümkün olmazdı. Sağ qalmağım üçün ayağımdan imtina etməli idim. Mənə bunu birbaşa demədilər, amma anamın telefon danışığını eşidib hər şeyi anladım.
Depressiyaya düşmədim — sadəcə düşündüm ki, kimyaterapiyanı heç sevmirəm, belə vəziyyətdə ayağımdan imtina etmək daha məntiqlidir. 29 iyul 2022-ci ildə ayağım amputasiya olundu. O günü çox yaxşı xatırlayıram: əməliyyata göz yaşları ilə gedirdim, içimdə isə kiçik bir ümid vardı — bəlkə… Amma təəssüf ki, ayağım amputasiya olundu. Hazırda protezim var və o, zahirən ayağımı əvəz etsə də, daxili olaraq onu bədənimin bir hissəsi kimi hiss edirəm, sanki hələ də var. Əməliyyatdan sonra dərin bir nəfəs aldım: mübarizə bitdi — həyat yox, xəstəliklə mübarizə,” — deyə o qeyd edib.
Xədicə bildirib ki, amputasiyadan sonra ona yenidən kimyaterapiya keçmək məcburiyyətində qalıb. Hazırda onun qolunda altı şiş aşkarlanıb və ətrafın amputasiya olunması riski mövcuddur. Lakin o, bu ehtimalın olub-olmamasından asılı olmayaraq, belə bir vəziyyətə də psixoloji olaraq hazırlaşdığını deyir.
Protez mərkəzində təcrübə keçməsinin səbəbi barədə suala cavab verən Xədicə bildirib ki, bu proses onun üçün çox maraqlıdır: “İnsanlar Allahın yaratdığına bənzər bir şeyi yaradırlar ki, insanın yeriməsinə kömək etsinlər. Mənim üçün onun necə hazırlandığı və necə istifadə edildiyi çox maraqlıdır”.
Onun nədən güc aldığı ilə bağlı suala isə qəhrəman belə cavab verir: “Allaha olan sevgidən. Düşünün, Quranda deyilir ki, Allah hər düşən yarpağı belə bilir”.
“Əvvəllər tanışlarım mənə deyirdilər: ‘Şalvar geyin. Niyə bu ayağı göstərirsən?’ Bir çox insan, hətta avtobusda tanımadığım adamlar belə yaxınlaşıb bunu məsləhət görürdülər. Mən isə onlara nə əsəbiləşirdim, nə də depressiyaya düşürdüm. Sadəcə izah edirdim ki, bu ayaq ömrümün sonuna qədər mənimlədir. Onsuz da yeriyəndə problem olduğu görünür. Nə qədər gizlədə bilərəm? Maksimum bir-iki il”, — deyə o bildirib.
Xədicənin sözlərinə görə, onun Instagram hekayəsi tanışlarının açdığı icarə geyim mağazası ilə başlayıb. Onlar ona geyimləri nümayiş etdirməyi təklif ediblər ki, bu yolla onun həyat hekayəsinə diqqət çəkilsin. Bundan sonra xəbər saytları da ondan müsahibə almağa başlayıb. İlk paylaşımının altındakı çoxsaylı şərhlər onu çox təsirləndirib — insanlar onun nə qədər güclü olduğunu yazıb, uğurlar arzulayıblar. Bu müsbət rəyləri gördükdən sonra o, daha çox insana motivasiya vermək üçün səhifəsini inkişaf etdirməyə qərar verib.
“Hazırda metrodakı pilləkənlərlə yuxarı qalxmaq və enmək mənim üçün çətin olur. Hətta oxuduğum məktəbdə sinfimiz beşinci mərtəbədə yerləşirdi və lift olmadığı üçün hər gün bu yolu getməyə məcbur idim. Mən istərdim ki, əlilliyi olan insanlar üçün daha rahat şərait yaradılsın. Məsələn, geniş yollarda yalnız yerüstü və ya yeraltı keçid olur, pilləkənlərdən istifadə etmək mənim üçün çətin olduğu üçün bəzən məcbur qalaraq yolu keçməli oluram. Bu isə risk yaradır. Bəzən şalvarda oluram və sürücülər siqnal verərək tez keçməyimi istəyirlər. Mən heç kimi qınamıram: onlar mənim protezim olduğunu bilmir. Əgər keçidlərdə liftlər olsa, biz onlardan istifadə edə bilərik”, — deyə o bildirib.
Xədicə həmçinin qeyd edib ki, onun müalicəsi davam edir, çünki bədənin müxtəlif nahiyələrində metastazlar aşkarlanıb. Bu gün onun həm mənəvi, həm də maddi dəstəyə ehtiyacı var. Həkim ona iki dərman təyin edib və bir aylıq müalicənin dəyəri təxminən 5700 manatdır. Buna əlavə olaraq analizlər və müayinələr də var. O, insanların xeyirxahlığına çox inandığını deyir: “Dəstək həqiqətən böyükdür. İnsanların mənim hekayəmi paylaşması belə mənim üçün böyük motivasiyadır”.
“Mənim arzum sağaldıqdan sonra əlilliyi olan insanlara, o cümlədən xərçəng xəstələrinə bacardığım qədər həm maddi, həm də mənəvi dəstək olmaqdır. Bunu çox istəyirəm. Təkcə onlar üçün deyil, sağlam insanlar üçün də motivasiya olmaq mənə də güc verir. Mənim üçün ən böyük dəstək insanların məni ‘dəmir ledi’ — motivasiyalı, güclü və bütün çətinliklərə baxmayaraq ayaqda duran biri kimi xatırlaması olardı”, — deyə Xədicə qeyd edib.
Xədicəyə bu çətin mübarizədə yardım etmək mümkündür:
Kapital Bank: 4169 7388 3424 5452
Foto+video: Nadir İbrahimli