 Azərbaycanda nikahla bağlı mühüm qərar VERİLDİ | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Azərbaycanda nikahla bağlı mühüm qərar VERİLDİ

11:50 - Bu gün
Azərbaycanda nikahla bağlı mühüm qərar VERİLDİ

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Mülki kollegiyası etibarsız nikahın sonradan etibarlı hesab olunması ilə bağlı vahid məhkəmə təcrübəsini müəyyən edən qərar qəbul edib.

1news.az xəbər verir ki, materiallarına görə, iddiaçı atası ilə cavabdeh arasında 3 aprel 1976-cı ildə bağlanmış nikahın etibarsız sayılmasını tələb edib. O bildirib ki, atası həmin vaxt onun anası ilə 15 sentyabr 1974-cü ildə bağlanmış və hələ qüvvədə olan nikahda olub. İddiaçının valideynlərinin nikahı yalnız 19 iyun 2004-cü ildə pozulub.

Birinci instansiya məhkəməsi iddianı təmin etsə də, apellyasiya instansiyası bu qərarı ləğv edib və iddianı rədd edib. Məhkəmə qeyd edib ki, həmin dövrdə qüvvədə olan Azərbaycan SSR Nikah və Ailə Məcəlləsinə əsasən, nikahın bağlanmasına mane olan hal sonradan aradan qalxarsa, məhkəmə həmin nikahı etibarlı hesab edə bilər.

Apellyasiya məhkəməsi hesab edib ki, iddiaçının valideynlərinin nikahı 2004-cü ildə pozulduqdan sonra mübahisələndirilən nikahın qarşısındakı hüquqi maneə aradan qalxıb. Buna görə də iddiaçının atası ilə cavabdeh arasında 1976-cı ildə bağlanmış nikah etibarlı hala gəlib.

Məhkəmə həmçinin vurğulayıb ki, həmin nikahın etibarsız sayılması uşaqların hüquqlarına, o cümlədən vərəsəlik hüququna təsir etmir.

Kassasiya instansiyası da bu mövqe ilə razılaşıb və iddiaçının kassasiya şikayətini təmin etməyərək apellyasiya məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb.

Paylaş:
135

Aktual

Siyasət

XİN rəsmisi: Rusiya dövlət kanalında Azərbaycanın təhrif olunmuş xəritəsinin göstərilməsi təxribatdır

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

Rəsmi

İlham Əliyev Roma Papasını təbrik edib

Cəmiyyət

Sabah 27 dərəcə isti gözlənilir

Cəmiyyət

Etibar Məmmədovun villasından 19 min dollar oğurlandı

Milli Məclisin növbəti iclasında 8 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Heydər Əliyev Fondu Çində xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün xeyriyyə tədbiri təşkil edib

Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Bakıda mebel satışı adı altında sosial şəbəkələrdə dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

Ötən gün ölkə ərazisində 3 avtomat, 1 tapança, 3 tüfəng aşkar edilib

Həftəsonu bölgələrə səfərə çıxan sürücülərə müraciət

Mehriban Əliyeva İslam Səfərli küçəsinin yenidənqurmadan sonra açılışı ilə bağlı video paylaşıb

Son xəbərlər

Etibar Məmmədovun villasından 19 min dollar oğurlandı

Bu gün, 15:02

Milli Məclisin növbəti iclasında 8 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Bu gün, 14:50

Şuşanın tarixi-memarıq abidələri: Qarabağ xan sarayları və karvansaralar

Bu gün, 14:31

Heydər Əliyev Fondu Çində xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün xeyriyyə tədbiri təşkil edib

Bu gün, 14:16

Pakistanda sərnişin avtobusu dərəyə aşdı: ölənlər və yaralananlar var

Bu gün, 13:59

XİN rəsmisi: Rusiya dövlət kanalında Azərbaycanın təhrif olunmuş xəritəsinin göstərilməsi təxribatdır

Bu gün, 13:55

Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:46

Növbəti “Kənddən Şəhərə” yarmarkasında 120-ə yaxın məhsul satışa çıxarılacaq

Bu gün, 13:24

İlham Əliyev Roma Papasını təbrik edib

Bu gün, 13:13

AQTA zoonoz xəstəliklərə şübhəli heyvanların ölkəyə idxalının qarşısını alıb

Bu gün, 13:11

Xüsusi icra məmuru fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən şəxslər üçün test imtahanının vaxtı açıqlanıb

Bu gün, 13:07

Gələn həftə Azərbaycanda 4 gün iş olacaq

Bu gün, 13:06

Maliyyə Monitorinqi Xidmətində yeni kadr təyinatı olub

Bu gün, 13:02

Sabah 27 dərəcə isti gözlənilir

Bu gün, 12:51

Xüsusi icra məmuru olmaq istəyənlər üçün test imtahanı keçiriləcək

Bu gün, 12:33

Xaricdə ailəsindən alınan azərbaycanlı uşaqlar valideynlərinə qaytarıldı

Bu gün, 12:17

"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin könüllü proqramına rekord sayda müraciət daxil olub

Bu gün, 12:15

CBC FM 5 yaşını qeyd edir!

Bu gün, 12:02

Azərbaycanda nikahla bağlı mühüm qərar VERİLDİ

Bu gün, 11:50

Gədəbəyə dolu düşüb

Bu gün, 11:46
Bütün xəbərlər