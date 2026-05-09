XİB faşizm üzərində Qələbənin ildönümü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

10:27 - Bu gün
Xarici İşlər Nazirliyi faşizm üzərində Qələbənin ildönümü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə XİN-in "X"dəki hesabında paylaşım olunub.

"Faşizm üzərində Qələbənin 81-ci ildönümü münasibətilə xalqımızı təbrik edirik.

Azərbaycan xalqı İkinci Dünya Müharibəsi zamanı böyük fədakarlıq nümayiş etdirib, həm ön cəbhədə, həm də arxa cəbhədə faşizm üzərində qələbəyə mühüm töhfə verib.

Müharibə zamanı həlak olan həmvətənlərimizin əziz xatirəsini yad edir, veteranlarımıza möhkəm cansağlığı və uzun ömür arzulayırıq", - paylaşımda qeyd olunub.

Prezident və birinci xanım general-mayor Həzi Aslanovun məzarını ziyarət ediblər

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Prezident və birinci xanım Fəxri xiyabanda Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər - FOTO

Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası yola salınıb

