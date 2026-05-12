Çində yaşayış binasında baş verən yanğında 5 nəfər öldü
Çinin Hunan əyalətində yaşayış binasında baş verən yanğın nəticəsində 5 nəfər həyatını itirib, 2 nəfər isə yaralanıb.
1news.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, hadisə yerli vaxtla saat 04:00 radələrində Hengyanq şəhərinin Yanfeng rayonunda yerləşən yaşayış binasında qeydə alınıb.
Yerli fövqəladə hallar idarəsinin yaydığı məlumata görə, hadisə yerinə cəlb olunan xilasedicilər yaralıları binadan çıxararaq xəstəxanaya çatdırıblar. Hazırda onların müalicəsi davam etdirilir.
Səlahiyyətli qurumlar insan itkisi ilə nəticələnən yanğının başvermə səbəblərinin araşdırılması üçün genişmiqyaslı istintaqa başlayıb.
