Rusiya Kiyev vilayətinə hücum edib, onlarla yaralı var
Rusiya qoşunları Ukraynanın Kiyev vilayətinə hücum edib, 29 nəfər yaralanıb.
1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Kiyevin Şəhər Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Timur Tkaçenko teleqram kanalında bildirib.
"Zərərçəkənlərin sayı 29 nəfərə çatıb", - o yazıb.
Onun sözlərinə görə, bütün zərərçəkənlərə ixtisaslı tibbi yardım göstərilir.
Həmçinin o bildirib ki, Darnitski rayonunda evin fasadı zədələnib. Evin həyətyanı sahəsində yanğın baş verib.
