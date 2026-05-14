 Rusiya Kiyev vilayətinə hücum edib, onlarla yaralı var
Rusiya Kiyev vilayətinə hücum edib, onlarla yaralı var

09:45 - Bu gün
Rusiya Kiyev vilayətinə hücum edib, onlarla yaralı var

Rusiya qoşunları Ukraynanın Kiyev vilayətinə hücum edib, 29 nəfər yaralanıb.

1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Kiyevin Şəhər Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Timur Tkaçenko teleqram kanalında bildirib.

"Zərərçəkənlərin sayı 29 nəfərə çatıb", - o yazıb.

Onun sözlərinə görə, bütün zərərçəkənlərə ixtisaslı tibbi yardım göstərilir.

Həmçinin o bildirib ki, Darnitski rayonunda evin fasadı zədələnib. Evin həyətyanı sahəsində yanğın baş verib.

