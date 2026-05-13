"Birmarket" yanğından sonra işini tam bərpa edib - Açıqlama
"Ötən gün Qaradağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsində yerləşən anbarımızda baş vermiş yanğın hadisəsi zamanı operativ və peşəkar müdaxiləsi ilə alovun daha da genişlənməsinin qarşısını alan aidiyyatı dövlət qurumlarına minnətdarlığımızı bildiririk”.
Bu barədə "Birmarket”dən 1news.az-a verilən açıqlamada qeyd olunub.
"Bu xoşagəlməz hadisə bizi kədərləndirsə də, ən böyük təsəllimiz heç bir əməkdaşımızın xəsarət almamasıdır.
Qeyd edək ki, komandamızın gecə boyu davam edən fasiləsiz fəaliyyəti nəticəsində Birmarket platformasının işi artıq tam şəkildə bərpa olunub. Hazırda müştərilərimiz platforma üzərindən istədikləri məhsulu rahatlıqla sifariş edə bilərlər. Cari sifarişlərin ünvanlara heç bir gecikmə olmadan çatdırılması üçünsə bütün imkanlarımızı səfərbər etmişik.
Bizim üçün ən önəmli dəyər tərəfdaşlarımızın və müştərilərimizin bizə olan inamıdır. Hazırda dəyən ziyanın dəqiq qiymətləndirilməsi aparılır. Məhsullarını anbarımızda saxlayan bütün satıcılarımıza dəyən zərər sığorta mexanizmlərimiz çərçivəsində, tam şəkildə və operativ olaraq kompensasiya ediləcək. Heç bir partnyorumuz bu prosesdə tək qalmayacaq.
Bununla yanaşı, hadisə səbəbindən sifarişi ləğv edilmək məcburiyyətində qalan müştərilərimizə tərəfimizdən xüsusi imtiyazlar təqdim ediləcək. Bu haqda həmin istifadəçilərə platforma daxilində fərdi bildirişlər göndəriləcək.
Bu çətin anlarda bizə dəstək mesajları göndərərək həmrəylik nümayiş etdirən müştərilərimizə və tərəfdaşlarımıza təşəkkür edirik”, -deyə açıqlamada bildirilib.
Xatırladaq ki, ötən gün Qaradağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsində yerləşən anbarda baş verən yanğın bu gün səhər saatlarında söndürülüb.