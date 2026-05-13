 "Birmarket" yanğından sonra işini tam bərpa edib - Açıqlama | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

"Birmarket" yanğından sonra işini tam bərpa edib - Açıqlama

17:44 - Bu gün
"Birmarket" yanğından sonra işini tam bərpa edib - Açıqlama

"Ötən gün Qaradağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsində yerləşən anbarımızda baş vermiş yanğın hadisəsi zamanı operativ və peşəkar müdaxiləsi ilə alovun daha da genişlənməsinin qarşısını alan aidiyyatı dövlət qurumlarına minnətdarlığımızı bildiririk”.

Bu barədə "Birmarket”dən 1news.az-a verilən açıqlamada qeyd olunub.

"Bu xoşagəlməz hadisə bizi kədərləndirsə də, ən böyük təsəllimiz heç bir əməkdaşımızın xəsarət almamasıdır.

Qeyd edək ki, komandamızın gecə boyu davam edən fasiləsiz fəaliyyəti nəticəsində Birmarket platformasının işi artıq tam şəkildə bərpa olunub. Hazırda müştərilərimiz platforma üzərindən istədikləri məhsulu rahatlıqla sifariş edə bilərlər. Cari sifarişlərin ünvanlara heç bir gecikmə olmadan çatdırılması üçünsə bütün imkanlarımızı səfərbər etmişik.

Bizim üçün ən önəmli dəyər tərəfdaşlarımızın və müştərilərimizin bizə olan inamıdır. Hazırda dəyən ziyanın dəqiq qiymətləndirilməsi aparılır. Məhsullarını anbarımızda saxlayan bütün satıcılarımıza dəyən zərər sığorta mexanizmlərimiz çərçivəsində, tam şəkildə və operativ olaraq kompensasiya ediləcək. Heç bir partnyorumuz bu prosesdə tək qalmayacaq.

Bununla yanaşı, hadisə səbəbindən sifarişi ləğv edilmək məcburiyyətində qalan müştərilərimizə tərəfimizdən xüsusi imtiyazlar təqdim ediləcək. Bu haqda həmin istifadəçilərə platforma daxilində fərdi bildirişlər göndəriləcək.

Bu çətin anlarda bizə dəstək mesajları göndərərək həmrəylik nümayiş etdirən müştərilərimizə və tərəfdaşlarımıza təşəkkür edirik”, -deyə açıqlamada bildirilib.

Xatırladaq ki, ötən gün Qaradağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsində yerləşən anbarda baş verən yanğın bu gün səhər saatlarında söndürülüb.

Paylaş:
115

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Slovakiya Milli Şurası sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib - FOTO

Cəmiyyət

Şükürbəyli kəndində köçən daha 97 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Siyasət

Ceyhun Bayramov ilə Seyid Abbas Əraqçi arasında telefon danışığı olub

Cəmiyyət

Nazir universitet və kolleclərlə bağlı əmr imzaladı

Cəmiyyət

"Birmarket" yanğından sonra işini tam bərpa edib - Açıqlama

Dövlət Statistika Komitəsində yeni təyinat - Foto

Dumanlı hava ilə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edilib

Güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Lökbatanda mərmər sexində çalışan 57 yaşlı kişi bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb

Suraxanıda 12 kiloqram narkotik vasitə aşkar olunub

Lökbatandakı anbarda baş vermiş yanğın söndürülməsinə 2 helikopter cəlb olunub - FOTO - VİDEO - YENİLƏNİB 2

DİN: Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 54 nəfər saxlanılıb

Son xəbərlər

"Birmarket" yanğından sonra işini tam bərpa edib - Açıqlama

Bu gün, 17:44

Dövlət Statistika Komitəsində yeni təyinat - Foto

Bu gün, 17:28

Məşhur aktyor Donald Gibb vəfat etdi

Bu gün, 17:10

Dumanlı hava ilə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edilib

Bu gün, 17:04

Yeni virus həyəcanı: 1700-dən çox şəxs karantinə alındı

Bu gün, 16:49

Güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:29

"Laçın İşğal və Zəfər Muzeyi Kompleksi"nin ehtimal olunan dəyəri açıqlanıb

Bu gün, 16:20

Londonda ölən 34 yaşlı Natəvan kim idi?

Bu gün, 15:58

ADY bayram günlərində əlavə qatar reysləri təyin edib

Bu gün, 15:29

MEDİA jurnalistlər üçün müsabiqə elan etdi

Bu gün, 15:15

Bu şəxslər universitetə birbaşa qəbul ola bilər - DİM-dən xatırlatma

Bu gün, 14:56

Şükürbəyli kəndində köçən daha 97 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:41

Həcc ziyarətinə yola düşəcək zəvvarların səfər qrafikləri məlum olub

Bu gün, 14:37

TƏBİB-də yeni təyinatlar edildi

Bu gün, 14:22

Yunanıstanda dövlət qulluqçuları tətil elan ediblər

Bu gün, 14:05

Bratislava ilə Bakı arasında birbaşa uçuşlara bu ilin payızında başlanılacaq

Bu gün, 13:51

Pediatriya və Endokrinoloji mərkəzlərə yeni direktorlər təyin olunub

Bu gün, 13:41

Ceyhun Bayramov ilə Seyid Abbas Əraqçi arasında telefon danışığı olub

Bu gün, 13:21

Nazir universitet və kolleclərlə bağlı əmr imzaladı

Bu gün, 13:12

AQTA normaya uyğun olmayan dərman məhsullarını dövriyyədən çıxardı - FOTO

Bu gün, 13:07
Bütün xəbərlər