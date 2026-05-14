 Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər açıqlanıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər açıqlanıb

09:00 - Bu gün
Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər açıqlanıb

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər açıqlanıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

1. Bakı-Sumqayıt şosesi, “20 Yanvar” metro stansiyası istiqamətində;

2. Binəqədi şosesi, “Azadlıq prospekti” metro stansiyası istiqamətində;

3. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

4. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən “20 Yanvar” metro stansiyası istiqamətində;

5. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

6. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

7. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

8. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

9. Aeroport şosesi, “Koroğlu” metro stansiyası istiqamətində;

10. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

11. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

12. Tbilisi prospekti, “20 Yanvar” metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

13. Mikayıl Müşfiq küçəsi, “Badamdar” dairəsindən 20 nörməli məktəb-lisey istiqamətində;

14. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

15. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

16. Babək prospekti, mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

Paylaş:
114

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev paraqvaylı həmkarını təbrik edib

Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Cəmiyyət

Akif İslamzadə xəstəxanadan evə buraxılıb

Cəmiyyət

Ekologiya və təbii sərvətlər nazirinə birinci müavin təyin olunub

Cəmiyyət

Ədliyyə Nazirliyi və DİN-dən birgə əməliyyat nəticəsində qanunsuz silah tapılıb

ADY Qurban bayramı ilə əlaqədar Gəncə–Mingəçevir-Gəncə reysi təşkil edir

Bakıya gələn bu əcnəbilər 30 günlük qeydiyyatdan azad edildi

15 may ilə bağlı əhaliyə XƏBƏRDARLIQ

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Dövlət Xidmətinin şəxsi heyəti Ulu Öndərin xatirəsini yad etdi - FOTO

Qanunsuz silah-sursat aşkarlanıb

DİN-in şəxsi heyəti Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib - VİDEO

Cəlilabadda məktəblilər arasında yaranan mübahisəyə valideynlər də qarışıb

Son xəbərlər

Ədliyyə Nazirliyi və DİN-dən birgə əməliyyat nəticəsində qanunsuz silah tapılıb

Bu gün, 15:03

“Kurtlar vadisi”nin “Çakır”ı xəstəxanaya yerləşdirilib

Bu gün, 14:41

ADY Qurban bayramı ilə əlaqədar Gəncə–Mingəçevir-Gəncə reysi təşkil edir

Bu gün, 14:30

“Sabah” onun üçün 1 milyon avro ödədi

Bu gün, 14:20

Bakıya gələn bu əcnəbilər 30 günlük qeydiyyatdan azad edildi

Bu gün, 14:01

15 may ilə bağlı əhaliyə XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 13:53

WUF13 zamanı hansı dəyişikliklər olacaq? - VİDEO

Bu gün, 13:30

Qəbələyə gedən qatarlar Kürdəmirdə də dayanacaq

Bu gün, 13:24

Azərbaycanda ötən il elektrik və hibrid avtomobillərinin alışına 75 milyon manat kredit verilib

Bu gün, 13:07

Əfsanəvi aktyor Ceki Çan Azərbaycana gələcək - FOTO

Bu gün, 12:56

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:36

Bakıda XI sinif şagirdi məktəbin pəncərəsindən yıxılıb

Bu gün, 12:18

Sumqayıtda “Təmiz hava” aylığı ilə bağlı tədbir keçirilib - VİDEO

Bu gün, 12:15

Pensiyalarla bağlı ŞAD XƏBƏR

Bu gün, 11:55

İlham Əliyev paraqvaylı həmkarını təbrik edib

Bu gün, 11:42

BDU-nun tələbəsi vəfat etdi

Bu gün, 11:38

Akif İslamzadə xəstəxanadan evə buraxılıb

Bu gün, 11:31

Bakıda avtobuslarda yenilik: Bu şəxslərə gediş-gəliş pulsuz olacaq

Bu gün, 11:26

BMT Təhlükəsizlik Şurasında bu təmin olunmalıdır - Hikmət Hacıyev

Bu gün, 11:11

AMB 14 maya olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 10:47
Bütün xəbərlər