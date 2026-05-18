 Anar Quliyev: “WUF13 dayanıqlı şəhər inkişafı ilə bağlı müzakirələrin qlobal miqyasda davamıdır” | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Anar Quliyev: “WUF13 dayanıqlı şəhər inkişafı ilə bağlı müzakirələrin qlobal miqyasda davamıdır”

Faiqə Məmmədova09:49 - Bu gün
Anar Quliyev: “WUF13 dayanıqlı şəhər inkişafı ilə bağlı müzakirələrin qlobal miqyasda davamıdır”

“Bugünkü gün təkcə Azərbaycan üçün deyil, bütün dünya şəhər ictimaiyyəti üçün mühüm məqamdır”.

1news.az-ın müxbirinin verdiyi məlumata görə, bunu Anar Quliyev Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının (WUF13) rəsmi açılışına həsr olunmuş mətbuat konfransında bildirib.

Anar Quliyevin sözlərinə görə, yaxın günlərdə Azərbaycan paytaxtı hökumətlərin, həmkarlar ittifaqlarının, beynəlxalq təşkilatların, maliyyə institutlarının, elmi dairələrin, vətəndaş cəmiyyətinin, gənclərin, qadınların, özəl sektorun və yerli icmaların görüş məkanına çevriləcək. Onların hamısını bir məqsəd birləşdirir - hər kəs üçün daha yaxşı şəhər gələcəyinin formalaşdırılması.

Dövlət Komitəsinin sədri vurğulayıb ki, WUF13-ə aparan yol bu gün başlamayıb. 2021-ci ildən etibarən Azərbaycan dayanıqlı şəhər inkişafı məsələləri üzrə mühüm daxili dialoq platforması yaradan Milli Şəhərsalma Forumlarını fəal şəkildə təşkil edir.

“Bu forumlar şəhərlərimizin və yaşayış məntəqələrimizin gələcəyini müzakirə etmək üçün müxtəlif maraqlı tərəfləri bir araya gətirib. Onlar milli koordinasiyanın gücləndirilməsinə, prioritetlərin müəyyənləşdirilməsinə, təcrübə mübadiləsinə və siyasətimizin Yeni Şəhər İnkişafı Proqramı ilə Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə uyğunlaşdırılmasına töhfə verib. Daha da önəmlisi isə odur ki, bu forumlar müxtəlif səslərin və sektorların şəhərlərin yaxşılaşdırılmasına töhfə verdiyi inklüziv şəhər dialoqu mədəniyyətini möhkəmləndirib”, - deyə A.Quliyev qeyd edib.

WUF13-ün milli koordinatoru əlavə edib ki, Milli Şəhərsalma Forumları bir çox baxımdan Bakıda qlobal tədbirin keçirilməsi yolunda etibarlı təməl rolunu oynayıb. Bu forumlar Azərbaycanın təkcə şəhər inkişafına deyil, həm də çoxtərəfli əməkdaşlığa, maraqlı tərəflərlə qarşılıqlı fəaliyyətə və layihələrin praktik icrasına sadiqliyini nümayiş etdirir.

“Bu gün WUF13-ün Bakıda keçirilməsi son illər ərzində qurduğumuz milli müzakirələrin qlobal miqyasda davamı və təbii məntiqi nəticəsidir. Ümumdünya Şəhərsalma Forumuna ev sahibliyi etmək həm böyük məsuliyyət, həm də beynəlxalq ictimaiyyətin və UN-Habitat təşkilatının bizə göstərdiyi etimadın bariz ifadəsidir. WUF13-ün keçirilməsini mümkün edən bu tərəfdaşlığı və sıx əməkdaşlığı yüksək qiymətləndiririk”, - deyə Anar Quliyev fikrini yekunlaşdırıb.

Paylaş:
85

Aktual

Rəsmi

Bakıda Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü Sessiyasının açılış mərasimi keçirilir, İlham Əliyev tədbirdə iştirak edir

Siyasət

WUF13 çərçivəsində Bakıda beynəlxalq Urban Expo sərgisinin açılışı olub - FOTO

Siyasət

Nqa Kor Minq: “WUF13 şəhərlər üçün dönüş nöqtəsində qlobal koalisiyaları bir araya gətirir”

Siyasət

Anar Quliyev: “Azərbaycan üçün WUF13-ə ev sahibliyi milli prioritetlərimizin və gələcəyə baxışımızın əksidir”

Siyasət

WUF13 çərçivəsində Bakıda beynəlxalq Urban Expo sərgisinin açılışı olub - FOTO

Gürcüstanın Baş naziri Azərbaycana səfərə gəlib

Nqa Kor Minq: “WUF13 şəhərlər üçün dönüş nöqtəsində qlobal koalisiyaları bir araya gətirir”

Gələn ay Ombudsmanların Bakı Sammiti keçiriləcək

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

İyun ayında Bakıda Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinə həsr edilən Türk dünyası həftəsi keçiriləcək

TDT-nin qeyri-rəsmi Zirvə görüşündə Türküstan Bəyannaməsi imzalanıb

Fərid Əhmədov pakistanlı həmkarı ilə hüquqi əməkdaşlığı müzakirə edib

İlham Əliyev: Bu gün Türk Dövlətləri Təşkilatının qlobal proseslərdə rolu və mövqeyi güclənir

Son xəbərlər

Azərbaycanda fövqəladə hallarda sığorta ödənişi bir həftəyə veriləcək

Bu gün, 11:47

Bakıda Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü Sessiyasının açılış mərasimi keçirilir, İlham Əliyev tədbirdə iştirak edir

Bu gün, 11:46

Pakistanda bazarda partlayış: Ölən və yaralananlar var

Bu gün, 11:36

WUF13 çərçivəsində Bakıda beynəlxalq Urban Expo sərgisinin açılışı olub - FOTO

Bu gün, 11:31

1 milyona yaxın şəxsə müavinət və təqaüd ödənildi

Bu gün, 11:30

Gürcüstanın Baş naziri Azərbaycana səfərə gəlib

Bu gün, 11:20

Azərbaycan 4 ayda 8 milyon tona yaxın neft ixrac edib

Bu gün, 11:07

Haluk Levent: Qarabağda konsert vermək istəyirəm

Bu gün, 10:52

Biləsuvarda yeni park salınıb

Bu gün, 10:46

Birinci Qarabağ müharibəsinin daha bir itkin-şəhidi dəfn olunacaq

Bu gün, 10:36

Azərbaycanda genişzolaqlı internetin orta sürəti 19 % artıb

Bu gün, 10:33

Nqa Kor Minq: “WUF13 şəhərlər üçün dönüş nöqtəsində qlobal koalisiyaları bir araya gətirir”

Bu gün, 10:17

Gələn ay Ombudsmanların Bakı Sammiti keçiriləcək

Bu gün, 10:16

Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

Bu gün, 10:05

Anar Quliyev: “Azərbaycan üçün WUF13-ə ev sahibliyi milli prioritetlərimizin və gələcəyə baxışımızın əksidir”

Bu gün, 09:59

"Eurovision 2027" Sofiyada keçiriləcək

Bu gün, 09:57

Anar Quliyev: “WUF13 dayanıqlı şəhər inkişafı ilə bağlı müzakirələrin qlobal miqyasda davamıdır”

Bu gün, 09:49

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş ucuzlaşıb

Bu gün, 09:43

Azərbaycanlı zəvvarlar Məkkəyə çatdılar - Fotolar

Bu gün, 09:37

BMT Baş katibinin müavini Bakının şəhərlərin dayanıqlı gələcəyi naminə 41 mindən çox iştirakçını necə bir araya gətirdiyindən danışıb

Bu gün, 09:34
Bütün xəbərlər