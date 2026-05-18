BMT Baş katibinin müavini Bakının şəhərlərin dayanıqlı gələcəyi naminə 41 mindən çox iştirakçını necə bir araya gətirdiyindən danışıb
“Mənzil məsələsi torpaq resursları, əsas xidmətlər, iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə tədbirləri, mobillik və iqtisadi imkanları birləşdirən kompleks şəhər həllərinin mərkəzinə qoyulmalıdır — forumun əsas mesajı məhz budur”.
1news.az-ın müxbirinin verdiyi məlumata görə, bunu UN-Habitat təşkilatının icraçı direktoru, BMT Baş katibinin müavini Anaklaudia Rossbax Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının (WUF13) rəsmi açılışına həsr olunmuş mətbuat konfransında çıxışı zamanı bildirib.
BMT Baş Assambleyası tərəfindən təsis olunduğu gündən etibarən Ümumdünya Şəhərsalma Forumu dayanıqlı urbanizasiya sahəsində dialoq və fəaliyyət üzrə aparıcı qlobal platformaya çevrilib. Anaklaudia Rossbaxın sözlərinə görə, WUF13 dünyanın urbanizasiya proseslərinə yanaşmasını yenidən nəzərdən keçirmək üçün mühüm fürsətdir. O qeyd edib ki, forumun Bakıda keçirilməsi Azərbaycanın dayanıqlı şəhər inkişafı üzrə qlobal dialoqa töhfəsini və regionlararası əməkdaşlığın təşviqində oynadığı mühüm rolu əyani şəkildə nümayiş etdirir.
Hazırkı Ümumdünya Şəhərsalma Forumu UN-Habitat xətti ilə keçirilən tədbirlər tarixində ən irimiqyaslı forum olub. Sessiyada dövlət başçıları, nazirlər, şəhər merləri, BMT rəsmiləri, eləcə də hökumət, biznes, akademik dairələr və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri daxil olmaqla, dünyanın 182 ölkəsindən 41 mindən çox iştirakçı yer alıb.
İcraçı direktor vurğulayıb ki, UN-Habitat hökumətlər və tərəfdaşlarla birlikdə daha güclü siyasətin formalaşdırılması, institutların effektivliyinin artırılması və real nəticələr verən genişmiqyaslı həllərin tətbiqi istiqamətində fəal çalışır. Bununla belə, qlobal konsensusun artmasına baxmayaraq, siyasi ambisiyalarla onların praktik icrası arasında hələ də ciddi fərq qalmaqdadır.
Bu kontekstdə Ümumdünya Şəhərsalma Forumu transformativ şəhər dəyişikliklərini təşviq etməyə sadiq qlobal koalisiyanı bir araya gətirən fəaliyyət platforması rolunu oynayır. WUF13 dialoqdan konkret nəticələrə keçid üçün strukturlaşdırılmış məkan təqdim edir. Sessiyanın proqramına altı yüksək səviyyəli dialoq, tərəfdaşların rəhbərliyi ilə keçirilən 370-dən çox tədbir və 130-dan artıq ekspozisiyanın təqdim olunduğu Qlobal Şəhər Sərgisi (Global Urban Expo) daxildir.
Bundan əlavə, bu sessiya çərçivəsində təcrübə mübadiləsini sürətləndirmək və həllərin geniş tətbiqini təmin etmək məqsədilə yeni təşəbbüslər də təqdim olunub. Bunlara Practice Hub, WUF Academy, eləcə də özünün Startap Pavilyonuna malik Biznes və İnnovasiya Mərkəzi (Business and Innovation Hub) daxildir. Bu platformalar təsdiqlənmiş innovasiyaları, bacarıqların inkişafını və mənzil-tikinti və şəhər inkişafı sahəsində bazara çıxmağa hazır həlləri bir araya gətirməyi hədəfləyir. WUF13 həmçinin nazirlər dialoqu da daxil olmaqla siyasi əməkdaşlığı gücləndirir ki, bu da Yeni Şəhər İnkişafı Proqramının növbəti mərhələsinin formalaşdırılmasına kömək edəcək.
“Siyasi dialoq, innovasiya, potensialın artırılması və siyasi iştirakın bu cür vəhdəti WUF13-ü real nəticələrin əldə olunması üçün qlobal platformaya çevirir”, — deyə BMT Baş katibinin müavini vurğulayıb.
Anaklaudia Rossbax bildirib ki, bu gün şəhərlər artıq qlobal tendensiyaların istiqamətini müəyyənləşdirir. Dünyanın müxtəlif yerlərində qeyri-rəsmi yaşayış məntəqələrinin modernləşdirilməsindən xidmətlərin genişləndirilməsinə və iqlim dayanıqlığının artırılmasına qədər praktiki həllər tətbiq olunur.
“Problem həllərin olmamasında deyil, onların tətbiqinin sürəti və miqyasındadır. İnnovasiyaların əksəriyyəti artıq yerli səviyyədə, çox vaxt mürəkkəb şəraitdə və məhdud resurslarla yaradılır. Şəhərlərin və icmaların imkanlarının genişləndirilməsi qlobal məqsədlərə nail olmaq üçün həyati əhəmiyyət daşıyır”, — deyə o bildirib və əlavə edib ki, əsas amillərdən biri tərəfdaşlıqdır, çünki müasir şəhər problemlərinin miqyası və mürəkkəbliyi ilə heç bir qurum təkbaşına mübarizə apara bilməz.
Spikerin sözlərinə görə, WUF13 sözlərdən əmələ, öhdəliklərdən konkret addımlara keçid anıdır. Forum inklüziv, dayanıqlı və davamlı şəhərlərin qurulması istiqamətində tərəqqinin sürətləndirilməsi ilə bağlı ümumi baxışı və kollektiv iradəni əks etdirəcək Bakı Fəaliyyət Çağırışının qəbulu ilə yekunlaşacaq.
“Vəziyyətin təxirəsalınmaz olduğu aydındır. Bizim biliklərimiz var. Həllər əlçatandır. İndi isə şəhərlərimizi inklüziv, dayanıqlı və davamlı etmək vədinin hər kəs üçün reallığa çevrilməsi naminə kollektiv qətiyyət lazımdır”, — deyə Anaklaudia Rossbax fikrini yekunlaşdırıb.