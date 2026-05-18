Anar Quliyev: “Azərbaycan üçün WUF13-ə ev sahibliyi milli prioritetlərimizin və gələcəyə baxışımızın əksidir”
“Azərbaycan üçün Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun keçirilməsi sadəcə beynəlxalq tədbirin təşkili deyil.
Bu, milli prioritetlərimizin və gələcəyə baxışımızın əksidir”.
1news.az-ın müxbirinin verdiyi məlumata görə, bunu Anar Quliyev Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının (WUF13) rəsmi açılışına həsr olunmuş mətbuat konfransında bildirib.
Anar Quliyevin sözlərinə görə, ölkə üzrə şəhərlərin transformasiyası istiqamətində genişmiqyaslı işlər həyata keçirilir: şəhər mühiti modernləşdirilir, yaşıl infrastruktur genişləndirilir, dövlət xidmətlərinin keyfiyyəti artırılır, əlçatan mənzil layihələrinə investisiyalar yatırılır, iqlim dayanıqlılığı gücləndirilir və daha “ağıllı”, inklüziv icmalar formalaşdırılır.
Eyni zamanda, Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində dövrümüzün ən böyük yenidənqurma və inkişaf layihələrindən biri həyata keçirilir. Vaxtilə dağıdılmış şəhər və kəndlər dayanıqlılıq, “ağıllı” şəhərsalma, yaşıl inkişaf və insan ləyaqətinə hörmət prinsipləri əsasında yenidən qurulur. Dövlət Komitəsinin sədri vurğulayıb ki, bu, sadəcə bərpa prosesi deyil, yeni şəhər inkişafı modelinin yaradılmasıdır. WUF13 isə Azərbaycana bu unikal təcrübəni bölüşmək və digər ölkələrin qabaqcıl təcrübələrini öyrənmək imkanı yaradır.
Hazırkı forum həqiqətən qlobal miqyas daşıyır. Mayın 17-nə olan məlumata əsasən, tədbirə dünyanın 182 ölkəsindən 42 367 iştirakçı qeydiyyatdan keçib, yalnız ilk gündə isə ziyarətçilərin sayı 21 mini ötüb. Tədbir milli hökumətləri, şəhər administrasiyalarını, beynəlxalq təşkilatları, akademik dairələri, innovatorları və özəl sektor liderlərini praktiki həllər və tərəfdaşlıq layihələrinin nümayişi üçün bir araya gətirən dinamik Urban Expo sərgisi ilə tamamlanır.
Sərginin ümumi sahəsi təxminən 35 min kvadratmetr təşkil edir ki, bunun da yarıya yaxını ekspozisiya sahələrinə ayrılıb. Ümumilikdə 85 ölkədən 260 təşkilat 122 stend və pavilyonda təmsil olunur. Kateqoriyalar üzrə sərgidə 15 akademik və elmi-tədqiqat institutu, 136 vətəndaş cəmiyyəti təşkilatı, 14 startap daxil olmaqla 44 özəl sektor nümayəndəsi, həmçinin 41 milli hökumət pavilyonu, 10 dövlət sektoru şirkəti və 6 yerli və regional idarəetmə qurumu iştirak edir.
“Vizyondan fəaliyyətə - insanlarla birlikdə” konsepsiyası əsasında hazırlanan və 1500 kvadratmetr sahəni əhatə edən Azərbaycan milli pavilyonu ölkənin mədəni irsini, şəhər inkişafı istiqamətlərini, turizm potensialını, eləcə də Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən iri infrastruktur layihələrini nümayiş etdirir.
Anar Quliyev həmçinin Bakı sessiyasının həm Azərbaycanın töhfəsini, həm də forumun inkişaf edən ruhunu əks etdirən yeni təşəbbüslərindən danışıb. O bildirib ki, WUF13-ün əsas fərqləndirici xüsusiyyətlərindən biri yüksək siyasi iştirak səviyyəsidir. Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun tarixində ilk dəfə olaraq Liderlər Seqmenti çərçivəsində dövlət və hökumət başçıları şəhərlərin gələcəyini müzakirə etmək üçün bir araya gələcəklər.
Bundan əlavə, Azərbaycan UN-Habitat ilə birgə Bakı Ümumdünya Şəhər Mükafatını təsis edəcək. Bu yeni beynəlxalq təşəbbüs dayanıqlı şəhər inkişafı, xüsusilə də mənzil sahəsində əldə olunan mühüm nailiyyətlərin tanınmasına yönəlib.
Milli koordinator qeyd edib ki, WUF13 tədbirin özündən kənara çıxan mühüm irs qoyacaq. Siyasi nəticələrlə yanaşı, forumun əməliyyat baxımından yüksək səviyyədə təşkili də mühüm əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycan əməliyyat qrupu tərəfindən hazırlanmış Bakı Standartları əsasında gələcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumlarına ev sahibliyi edəcək ölkələr üçün əməliyyat fəaliyyəti üzrə rəhbər vəsaitin hazırlanması planlaşdırılır.
İrs baxımından Azərbaycan üçün ən mühüm nəticələrdən biri ISO 20121 standartının milli səviyyədə qəbul edilməsi olub. Bu, ölkənin iri beynəlxalq tədbirləri yalnız uğurla deyil, həm də məsuliyyətli və sistemli şəkildə keçirməyə sadiqliyini nümayiş etdirir.
Bizneslə əməkdaşlıq isə startaplara tanınmaq və tərəfdaşlıq əlaqələri qurmaq imkanı verən B2B İnnovasiya Zalının yaradılması ilə daha da gücləndirilib.
Çıxışının sonunda Anar Quliyev media nümayəndələrinə müraciət edərək vurğulayıb ki, WUF13 sadəcə konfrans deyil, konkret fəaliyyət platformasıdır. Təşkilatçıların məqsədi forumun praktik nəticələr verməsi və Azərbaycanla yanaşı qlobal şəhər gündəliyi üçün də mühüm irs qoymasıdır.
Jurnalistlərin bu tədbirin məqsəd və nailiyyətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq, konkret fəaliyyətləri təşviq etmək, tərəfdaşlıqları gücləndirmək və qlobal səviyyədə siyasi innovasiyaları irəli aparmaq baxımından xüsusi rol oynadıqları qeyd olunub.
Dövlət Komitəsinin sədri ümid etdiyini bildirib ki, hər bir iştirakçı Bakını sadəcə ilhamlanmış şəkildə deyil, həm də daha möhkəm tərəfdaşlıqlarla, daha aydın prioritetlərlə və yenilənmiş qətiyyət hissi ilə tərk edəcək.