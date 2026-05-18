AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

09:26 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, avronun 0,2 % azalaraq 1,9757 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,5 % artaraq 2,3291 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9757

100 Rusiya rublu

2,3291

1 Avstraliya dolları

1,2124

1 Belarus rublu

0,6056

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1130

1 Çexiya kronu

0,0812

1 Çin yuanı

0,2495

1 Danimarka kronu

0,2644

1 Gürcü larisi

0,6364

1 Honq Konq dolları

0,2171

1 Hindistan rupisi

0,0177

1 İngilis funt sterlinqi

2,2638

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1798

1 İsveçrə frankı

2,1605

1 İsrail şekeli

0,5812

1 Kanada dolları

1,2360

1 Küveyt dinarı

5,5092

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3621

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5459

1 Moldova leyi

0,0985

1 Norveç kronu

0,1825

100 Özbək somu

0,0141

100 Pakistan rupisi

0,6086

1 Polşa zlotası

0,4649

1 Rumıniya leyi

0,3801

1 Serbiya dinarı

0,0168

1 Sinqapur dolları

1,3270

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4530

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3261

Türk lirəsi

0,0373

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0385

Yapon yeni

1,0694

Yeni Zelandiya dolları

0,9924

Qızıl

7721,0345

Gümüş

128,3685

Platin

3348,7365

Palladium

2381,6575

