AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, avronun 0,2 % azalaraq 1,9757 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,5 % artaraq 2,3291 manat təşkil edib.
Valyuta
Məzənnə
1 ABŞ dolları
1,7000
1 Avro
1,9757
100 Rusiya rublu
2,3291
1 Avstraliya dolları
1,2124
1 Belarus rublu
0,6056
1 BƏƏ dirhəmi
0,4628
100 Cənubi Koreya vonu
0,1130
1 Çexiya kronu
0,0812
1 Çin yuanı
0,2495
1 Danimarka kronu
0,2644
1 Gürcü larisi
0,6364
1 Honq Konq dolları
0,2171
1 Hindistan rupisi
0,0177
1 İngilis funt sterlinqi
2,2638
10 000 İran rialı
-
1 İsveç kronu
0,1798
1 İsveçrə frankı
2,1605
1 İsrail şekeli
0,5812
1 Kanada dolları
1,2360
1 Küveyt dinarı
5,5092
100 Qazaxıstan təngəsi
0,3621
1 Qətər rialı
0,4663
1 Qırğız somu
0,0194
100 Macarıstan forinti
0,5459
1 Moldova leyi
0,0985
1 Norveç kronu
0,1825
100 Özbək somu
0,0141
100 Pakistan rupisi
0,6086
1 Polşa zlotası
0,4649
1 Rumıniya leyi
0,3801
1 Serbiya dinarı
0,0168
1 Sinqapur dolları
1,3270
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
0,4530
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
2,3261
Türk lirəsi
0,0373
Türkmənistan manatı
0,4857
Ukrayna Qrivnası
0,0385
Yapon yeni
1,0694
Yeni Zelandiya dolları
0,9924
Qızıl
7721,0345
Gümüş
128,3685
Platin
3348,7365
Palladium
2381,6575